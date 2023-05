Lo sciopero alla Macchi di Venegono, il processo con la coppia Icardi Nara e la retrocessione del Varese calcio nel podcast del 16 maggio

Le notizie del podcast di martedì 16 maggio

Questa mattina, per la seconda volta dalla fondazione della Macchi spa di Venegono Inferiore i lavoratori hanno dichiarato uno sciopero e hanno incrociato le braccia per due ore. Era già successo nel 2021 e allora era stata la prima volta nei 60 anni di vita dell’azienda. Allora la vertenza riguardava il premio di produzione, che poi i dipendenti hanno ottenuto, mentre questa mattina i lavoratori hanno scioperato per chiedere che l’azienda rispetti l’impegno per la realizzazione di un o spazio da adibire a mensa o refettorio. Pare infatti che nella fabbrica, un’azienda leader nel settore della produzione di macchine per l’estrusione di materiali plastici, che esporta in tutto il mondoe ha quasi 140 dipendenti, non si riesca a trovare uno spazio per far mangiare i lavoratori, che così devono consumare il pasto nei reparti e negli uffici. Una situazione che il rappresentante della Fiom Cgil Alessandro Gravante ha definito una questione etica, oltre al mancato rispetto delle normative in materia. La protesta proseguirà nei prossimi giorni con il blocco degli straordinari

Sala consiliare con pubblico delle grandi occasioni a saronno dove si è discusso del futuro dell’ospedale cittadino. Presente il direttore dell’asst Valle Olona Eugenio Porfido che ha commentato il piano delineato dall’assessore regionale Bertolaso per il presidio: «Un piano di rinnovo «della realtà», lo ha definito Porfido, «non ci siamo concentrati sui desideri, ma su ciò che è concretamente realizzabile». Il direttore generale ha parlato della difficoltà a reperire professionisti aggiungendo che il gap tra risorse professionali necessarie e le risorse professionali disponibili è destinato ad allargarsi». Tra gli interventi del pubblico quello di Massimo Beneggi, portavoce del Comitato per la salvaguardia ed il rilancio dell’Ospedale di Saronno, che ha criticato il piano di Bertolaso: «Il piano è miope perché continua a parlare di distretto provinciale, ma in realtà l’ospedale di Saronno ha un bacino di utenza estremamente maggiore». Altra critica è andata ai finanziamenti citati nel documento e sul ritardo nel loro utilizzo: «I soldi stanziati citati nel piano ce li sentiamo ripetere da anni e sono sempre li stessi, ma non vengono usati; alcuni finanziamenti sono del 2014, come quello per l’impianto antincendio, andato in opera da poco».

Wanda Nara e Mauro Icardi sono al centro di un processo che si è aperto al tribunale di Busto Arsizio. Sono le vittime di una diffamazione a mezzo stampa da parte del noto settimanale Cronaca Vera che ha la sua redazione a Legnano. “Siamo stati diffamati” hanno dichiarato i due che nel 2018 furono i protagonisti di una notizia di un presunto audio girato via whatsapp nel quale veniva rivelato uno scandalo a sfondo sessuale che avrebbe investito la coppia. Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per il direttore della testata e il giudice ha disposto il processo che avrà inizio a settembre.

La Coppa del Mondo di canottaggio farà tappa sul lago di varese. La seconda delle tre prove si disputerà tra venerdì 16 e domenica 18 giugno e porterà quest’anno 700 atleti a disputarsi le medaglie sul bacino di Varese. La provincia ospiterà numerosi atleti da tutto il mondo . La prima delegazione in arrivo per la Coppa è quella del Perù che sbarcherà nei prossimi giorni ma sui nostri bacini sono già arrivate squadre come l’Italia, la Svizzera e l’Irlanda che hanno scelto i laghi del Varesotto per i ritiri che precedono gli Europei di Bled.

La retrocessione del Varese nel campionato di Eccellenza è realtà. Il giudice sportivo di Serie D ha infatti respinto il reclamo avanzato dalla società biancorossa dopo la sconfitta di domenica scorsa a Carate Brianza nella partita di playout.

Dopo il ko per 2-0 contro i brianzoli, il Varese aveva fatto ricorso per via delle porte del campo di gioco che erano risultate troppo basse, motivo per cui il fischio d’inizio era stato posticipato di 25 minuti. Secondo il club biancorosso i correttivi apportati dagli inservienti della Folgore non erano stati sufficienti e avevano anche causato avvallamenti al terreno di gioco e linee di porta troppo larghe.

Il giudice, anche letto il supplemento di referto compilato dall’arbitro Zoppi, ha però rigettato le richieste del Varese e ha confermato il risultato della partita. Inoltre ha squalificato per quattro giornate il difensore Truosolo che dopo la partita aveva rivolto offese e minacce a un guardalinee. Non si esclude, però, che il club del presidente Amirante possa fare ricorso in appello sul provvedimento.