“Lombardia Coop to Coop”: da Castiglione Olona a Busto Arsizio per la tappa finale

Durante l’ultima notte del percorso, i pellegrini si sono immersi nello stile autentico del cammino lungo la Via Francisca del Lucomagno. Dopo una piacevole serata trascorsa nell’osteria Piccolo Stelvio, hanno riposato nell’ospitale ostello del pellegrino di Gornate Superiore.

Gestito da un gruppo di volontari, la struttura di accoglienza offre tutto il necessario, dalle lenzuola agli asciugamani, e dispone di ampi spazi. Un grande impegno è dedicato all’ospitalità e al benessere di coloro che si fermano qui. I costi sono minimi e ognuno è libero di contribuire con ciò che può e desidera.

La partenza del gruppo per l’ultima tappa è avvenuta domenica 21 maggio alle 7:30, con una breve sosta nel centro storico di Castiglione e una visita guidata al monastero di Torba, prima dell’apertura al pubblico. Questo monastero, il primo bene del Fai (Fondo Ambiente Italiano), è un sito patrimonio dell’umanità dedicato ai Longobardi.

La visita si è rivelata approfondita ed apprezzata e ha permesso di constatare l’attenzione che il Fai riserva alle persone che percorrono la Via Francisca del Lucomagno. Dopo aver visitato Villa Panza e Casa Macchi, il Monastero di Torba è stato un ulteriore tassello affascinante del percorso.

Dopo 13 chilometri dalla partenza, il gruppo di pellegrini ha poi fatto una pausa per gustare un panino all’approdo ai Calipolis, spazio particolarmente apprezzato e incantevole gestito da un’associazione che ha riqualificato gli ambienti lungo le rive dell’Olona.

I restanti otto chilometri hanno condotto i pellegrini a Busto Arsizio lungo tratti più impegnativi, principalmente perché si svolgono quasi interamente su asfalto «ma anche perché segnano la conclusione di questa straordinaria esperienza. Come spesso succede si vive un sentimento doppio. Da una parte la contentezza per l’arrivo e per la soddisfazione dell’ avercela fatta. Dall’altra il dispiacere per la fine del cammino» hanno fatto sapere.

Giunti alla Coop di Busto Arsizio, i partecipanti sono stati accolti con un piccolo rinfresco nell’area dedicata al comitato dei soci. È stato il momento per condividere commenti, valutazioni e ricordi, nonché per scambiare i primi saluti.

«Grande soddisfazione per l’organizzazione e le relazioni vissute con intensità la conoscenza dell’altro è sempre parte di questi progetti e con Lombardia Coop to Coop questa dimensione si arricchisce di esperienze culturali ambientali e sociali . Quattro belle giornate per un totale di circa ottanta chilometri percorsi. Una esperienza che conferma la bellezza del cammino, della Via Francisca e anche dello stare insieme» hanno concluso.