Lombardia, in Commissione illustrato il Piano Casa da 1,5 miliardi di euro

“Nelle politiche che riguardano la casa, bene primario per ogni cittadino, dobbiamo porre la massima attenzione alle esigenze delle persone, specialmente quelle in condizione di fragilità”.

Così ha esordito l’Assessore alla Casa Paolo Franco intervenendo in Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia dove ha illustrato le linee guida del suo assessorato in questa legislatura.

“La parte di nostra competenza del PRSS (Programma regionale di sviluppo sostenibile) – ha proseguito Franco – riprende e amplia il Piano Casa 2022-2024 già approvato dal Consiglio regionale nella scorsa legislatura. Gli investimenti complessivi nel triennio ammontano a circa 1,5 miliardi circa finanziati per 1 miliardo con fondi PNRR, per altri 100 milioni dalla Comunità Europea e per 360 milioni da Regione Lombardia. Gli assi su cui verranno ripartiti i fondi saranno cinque: 1) 26 milioni per la sostenibilità e monitoraggio degli interventi; 2) 200 milioni per il welfare abitativo e il sostegno al pagamento dei canoni; 3) 736 milioni per la cura del patrimonio edilizio; 4) 500 milioni per interventi di rigenerazione urbana; 5) 50 milioni per interventi di housing sociale. Come si vede si tratta di risorse imponenti che dovranno essere orientate a ridurre la tensione abitativa specialmente nelle grandi città e a rendere disponibili rapidamente gli alloggi dopo il rilascio in modo da ridurre il numero di unità abitative sfitte che attualmente a livello regionale è di circa 15mila unità di cui 10mila di proprietà ALER e 4800 di proprietà dei Comuni. Il nostro obiettivo – ha concluso Franco – è ristrutturare almeno 10mila alloggi entro il 2027”.

L’Assessore ha anche annunciato che intende istituire un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti per la revisione dei regolamenti attuativi della Legge Regionale 16/2016 in particolare in merito alle procedure di riassegnazione degli alloggi che oggi sono ancora troppo lunghe e complesse.

“Sono grato all’Assessore – ha commentato il Presidente della Commissione Sostenibilità Sociale, Casa e Famiglia Emanuele Monti (Lega) – per averci illustrato in anteprima le linee guida del suo mandato. Il tema della casa è centrale per qualsiasi amministrazione che abbia a cuore il benessere dei cittadini perché la casa è un bene essenziale per tutti. Dal momento che le problematiche più acute sul versante abitativo si manifestano nei grandi centri urbani, è mia intenzione – ha annunciato Monti – invitare a breve in Commissione l’Assessore del Comune di Milano Pierfrancesco Maran insieme all’Assessore regionale Franco per mettere a fuoco le situazioni di maggiore criticità nell’Area Metropolitana di Milano dove è necessario un intervento immediato e coordinato di tutti gli enti interessati. Penso ad esempio al tema degli studenti fuori sede, degli sfratti e al problema della sicurezza nei complessi di edilizia pubblica”.