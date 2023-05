L’onorevole Gadda: “Il sostegno psicologico per i ragazzi dovrebbe essere più diffuso”

Il ferimento di una insegnante ad Abbiategrasso, da parte di uno studente di 16 anni, non è passato inosservato anche ai piani alti della politica. Oggi – martedì 30 maggio – dell’argomento si occupa Maria Chiara Gadda, deputata varesina di Azione-Italia Viva che è intervenuta a Isoradio Rai.

«Quanto accaduto ad Abbiategrasso è un fatto molto grave che pone con forza il tema del disagio psicologico nei ragazzi e nella società in generale: dobbiamo trovare tutti i modi per prevenire situazioni di questo tipo. Le autorità competenti valuteranno che provvedimenti prendere ma il ragazzo va curato, come bisogna offrire un sostegno psicologico anche ai compagni che hanno assistito all’aggressione dell’insegnante».

L’onorevole Gadda ha fatto riferimento anche alla propria attività: «Vado spesso nelle scuole e trovo ragazzi che hanno dentro rabbia e fragilità ma anche molti sogni e aspettative. Un aiuto psicologico è fondamentale per consentire ai ragazzi di tirare fuori questa rabbia con le parole e non con i fatti, attraverso un coltello, come successo ieri. Il disagio giovanile va affrontato in modo più strutturale, coinvolgendo la scuola, i comuni, il Terzo settore. I ragazzi hanno bisogno di sentirsi utili per la società e di sfogare le loro energie al meglio, a servizio degli altri».

«Viviamo – conclude l’esponente centrista – in una società dominata dall’individualismo, in cui la famiglia è entrata in difficoltà e mancano punti di riferimento. Il sostegno psicologico, che dal punto di vista culturale nel nostro Paese incontra ancora delle resistenze, dovrebbe essere più diffuso. Fondamentale ci sia sostegno nelle scuole con la presenza di professionisti, ma anche per gli adulti nelle aziende o nelle strutture pubbliche, perché i casi di burnout sono diffusi anche tra medici o insegnanti. Dobbiamo evitare che le difficoltà incontrate nella vita possano produrre situazioni come quelle di Abbiategrasso».