L’oratorio estivo di Vergiate parte il 12 giugno e compie 40 anni di attività

In questi giorni l’oratorio di Vergiate ha presentato la proposta estiva 2023 – rivolta a ragazzi e ragazze dalla 1ª elementare alla 3ª media –, che partirà lunedì 12 giugno e per cinque settimane animerà l’estate vergiatese. Quest’anno l’oratorio estivo (a Vergiate da sempre detto “O.V.EST”) giungerà alla 40ª edizione: un traguardo notevole e longevo grazie a generazioni di giovani, animatori, educatori e volontari adulti che nel tempo hanno educato con il cuore, come voleva san Giovanni Bosco. Il tema dell’estate sarà “TuXTutti – e chi è mio prossimo?” e porrà al centro la cura. Prendersi cura dell’altro/a significa innanzitutto instaurare una relazione che richiede responsabilità, gratuita, rispetto e coraggio; l’intento sarà riflettere sulle azioni e sulle caratteristiche della cura e sul motivo per cui ognuno/a ha cura delle altre persone, degli oggetti, dei luoghi, delle relazioni; la cura riguarda soprattutto la dimensione affettiva e rappresenta un atteggiamento fondamentale per l’incontro e l’amore, ma spesso è sottovalutata. Sarà il gioco – da sempre al centro delle attività oratoriane – l’esperienza prediletta per esplorare questo mondo e portare a una riflessione concreta.

Il formato dell’O.V.EST sarà quello tradizionale: full time, dalle ore 7.30 (pre-oratorio fino alle 9.00) alle ore 17.30 con possibilità di usufruire del servizio mensa. L’oratorio aprirà i suoi cancelli dal lunedì al giovedì, mentre il venerdì sarà il giorno prediletto per la gita. Sarà dunque un’esperienza immersiva, divertente e soprattutto unica, anche grazie alla presenza di una schiera di animatori ed educatori pronti a supportare i più piccoli e il loro entusiasmo e guidarli verso esperienze profonde! Oltre alle attività in oratorio non mancheranno incontri extra, uscite in giornata e attività che coinvolgeranno altre associazioni del territorio. Non mancherà nemmeno la competizione, che porterà le 4 squadre a gareggiare giorno dopo giorno per vincere l’ambita coppa dell’O.V.EST e alzare al cielo il trofeo durante la serata finale.

È già possibile iscriversi online compilando il modulo entro il 31 maggio. Per maggiori informazioni su orari, iscrizioni o eventuali richieste è possibile visitare la pagina https://www.cpvergiate.it/ovest-2023 oppure inviare un’email all’indirizzo oratorio@cpvergiate.it.