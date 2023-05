Lorella Alda Bigatti nuovo amministratore unico per rilanciare la Castellanza Servizi e Patrimonio

Lorella Alda Bigatti è il nuovo amministratore unico di Castellanza Servizi Patrimonio. È stata presentata oggi, 16 maggio, alla stampa dopo il suo insediamento ufficiale avvenuto nell’assemblea svoltasi in mattinata, durante la quale ha avuto modo di conoscere i dipendenti ed effettuare i passaggi di consegna con l’amministratore unico dimissionario, Livio Frigoli, «dal quale ho avuto massima disponibilità», ha dichiarato.

Lorella Alda Bigatti ha partecipato al bando pubblicato dall’amministrazione comunale ed è stata selezionata tra le sei candidature «di livello» pervenute in Comune. Nata a Milano e residente a Rho, ha alle spalle una esperienza trentennale in società partecipate (nel rhodense prevalentemente), dove ha ricoperto anche il ruolo di amministratore unico; fa parte del direttivo di Coop Servizi ed insegna latino e greco in un liceo del milanese: «Le prime impressioni sono ottime – è il commento del sindaco Mirella Cerini -. Oltre ad avere valutato la conoscenza e l’esperienza trentennale maturata nell’ambito delle aziende partecipate, quella compiuta è una scelta che cade su una figura al di fuori delle dinamiche strettamente “zonali” con l’intento di portare un punto di vista differente sul territorio. Un valore aggiunto per lo sviluppo della Castellanza Servizi Patrimonio chiamata a garantire servizi con la migliore qualità per i nostri cittadini». Tra le qualità apprezzate dal primo cittadino anche «la buona predisposizione al confronto con gli amministratori pubblici».

«Spero di essere all’altezza – ha dichiarato il neo amministratore unico -. La società è complessa e auguro a me stessa un buon lavoro. Credo che una società come la Castellanza Servizi debba rispecchiare in pieno la sua anima, quella di una società in house che io considero come un’assessorato aggiunto rispetto all’amministrazione comunale. Il ruolo di un amministratore unico dovrà pertanto essere quello di lavorare nelle retrovie affinchè l’amministrazione comunale possa garantire servizi adeguati e all’altezza alla cittadinanza». Il nuovo amministratore sta già lavorando su questioni legate a vicende pregresse, ai bilanci, alla nuova configurazione dei contratti di servizi e alle strategie migliori per la gestione e lo sviluppo della società.

VALORIZZAZIONE EX CAMILLIANI

Ora Lorella Alda Bibatti avrà avrà il compito di rilanciare la partecipata comunale a partire da alcune sfide. Tra queste, la prima evidenziata dal sindaco Mirella Cerini, quella di «individuare la valorizzazione e lo sviluppo dell’edificio ex Camilliani». «Da giugno – ha ricordato Cerini – l’immobile sarà libero. Potremo pertanto attivare tutte le procedure e fare tutti i ragionamenti necessari per partire con lo sviluppo futuro. Ricordo che ci sono ancora 2milioni e mezzo di mutuo da estinguere da qui al 2037: è un costo importante per la Castellanza Servizi e Patrimonio e l’obiettivo è quello di valorizzalo al meglio senza snaturare la finalità d’uso a favore della collettività. A oggi, nonostante le tante congetture che si sono fatte, non abbiamo alcun accordo sottoscritto e nemmeno verbale preso. Il percorso è tutto da tracciare».

IL PALABORSANI

Se per servizi abitativi, farmacia comunale e cimiteri si sta lavorando per garantire il proseguo e un nuovo contratto di servizio con la Castellanza Servizi e Patrimonio, dopo questo anno di proroga, sul Palazzetto dello Sport (Paraborsani) la scelta è quella di reinternalizzare la gestione da parte del Comune: «Stiamo lavorando per mettere a punto il bando – ha dichiarato il sindaco Cerini – e quindi la procedura più corretta che garantisca l’obiettivo che l’amministrazione vuole raggiungere, ovvero l’affidamento e l’individuazione di un nuovo soggetto gestore del palazzetto. Un soggetto che possa anche ridurre gli importanti costi che fino ad oggi sono gravati sul bilancio della Castellanza Servizi ma che vogliamo evitare vengano spostati automaticamente sul bilancio del Comune. Si sta lavorando in questa direzione per ottimizzarne e valorizzarne la gestione».