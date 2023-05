Lotteria e raccolta fondi: basket e rugby alleati per il playground di Giubiano

Si stringe ancora di più il rapporto tra due società sportive storiche della Città Giardino, la Pallacanestro Varese e il Rugby Varese, con lo scopo di rilanciare un campetto da basket nella casa della palla ovale.

L’iniziativa portata avanti dal trust “Il basket siamo noi” e dal club rugbyistico, avviata alcuni mesi fa con la messa in vendita di alcune felpe speciali, prosegue: l’obiettivo è quello di raccogliere 30mila euro per ristrutturare in maniera profonda il playground che si trova all’interno dell’area del campo sportivo “Aldo Levi” di Giubiano (foto in alto). Un impianto, quello dei canestri, che aveva (e avrà) una funzione sociale per tutta la zona.

Per riuscire nell’intento è stata lanciata una lotteria speciale, sulla falsariga di quella organizzata a Natale per sostenere la Pallacanestro Varese. In questo caso il denaro raccolto servirà per effettuare la fresatura del manto esistente, l’applicazione di un nuovo fondo in resina e la decorazione grafica del campo e dei tabelloni. I biglietti costeranno un euro e saranno in vendita alla tradizionale Festa del Rugby e nella sede de IBSN. In palio quasi novanta premi: il primo premio sono due biglietti per assistere a una partita dell’Italia al Sei Nazioni 2024 (pernottamento compreso), il secondo è l’abbonamento alla Openjobmetis 2023-24.

La lotteria è però solo una delle possibilità per aiutare a realizzare il progetto del playground. A disposizione c’è infatti un crowdfunding in collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Varesotto a cui si accede CLICCANDO QUI. Prosegue poi la vendita delle felpe speciali nelle sede del Rugby e del Trust mentre le due realtà hanno anche messo a punto alcune speciali “Gift Box VaRes” destinate alle aziende.