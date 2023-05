Luca Perri e Adrian Fartade al primo festival della divulgazione scientifica a Tradate

Nelle serate del 2, 3 e 4 giugno il Centro Didattico Scientifico ospita il primo festival della divulgazione scientifica!

L’AstroNatural Project porta a Tradate ospiti del calibro di Luca Perri ed Adrian Fartade per una 3 giorni di incontro e contaminazione da godersi degustando un picnic seduti sul prato del Centro Visite del Parco Pineta. Viaggi nell’EcoPlanetario ed osservazioni astronomiche saranno arricchite da un punto ristoro a cura del Gruppo Alpini di Lonate Ceppino.

Fortemente voluta dalla Cooperativa AstroNatura, gestore delle attività del Centro, l’iniziativa desidera offrire una grande opportunità al nostro territorio, un’occasione per parlare di metodi ed errori della comunicazione scientifica! Un importante investimento che pone ancora una volta il Centro Didattico di Tradate quale polo di riferimento culturale sede di innumerevoli attività dedicate a scuole, famiglie ed adulti!

Venerdì 2 giugno h 21.00

“Il tempo di Nolan” – La fisica del tempo spiegata grazie a film incomprensibili.

Luca Perri e Mauro Zingarelli

Sabato 3 giugno h 21.00

“Quanti gatti servono per riempire l’Universo?”

Le curiosità astronomiche più insolite con un focus su strategia ed importanza della divulgazione scientifica.

Adrian fartade e Claudio Giannetti (Docente UniCatt)

Domenica 4 giugno h 21.00

“Dialogo sui cambiamenti climatici tra errori e fake news”

La comunicazione dei cambiamenti climatici tra sensazionalismi e informazioni errate.

Serena Giacomin e Luigi Bignami

c/o Centro Didattico Scientifico, via ai ronchi 75 – Tradate (VA)

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria effettuabile accedendo alla sezione “Biglietteria” del sito www.centrodidatticoscientifico.it!

È possibile raggiungere il Centro con il proprio cestino da picnic per godervi una piacevole cena immersi nella natura (portare teli – NO sedie) oppure usufruire, nelle serate di venerdì e sabato, del punto ristoro a cura del Gruppo Alpini di Lonate Ceppino! Molteplici le opportunità per vivere al meglio le serate con viaggi nell’EcoPlanetario (a pagamento) pre e post conferenza nonché osservazioni astronomiche (meteo permettendo) con i telescopi del Centro Didattico. L’apertura cancelli è prevista per le ore 19 e durante le serate sarà disponibile un servizio navetta gratuito.

Grazie alla collaborazione siglata con il Comune di Tradate, in caso di maltempo, la serata si sposta al Cinema Teatro Paolo Grassi (via Via Giacomo Bianchi 1 – Tradate); i viaggi nell’EcoPlanetario sono comunque confermati e sarà lasciato il tempo, a chi ha prenotato anche questa attività, per spostarsi presso il Cinema entro l’inizio della serata o verso il Centro Didattico al termine della stessa.

L’iniziativa è stata possibile grazie al sostegno indispensabile di Fondazione Cariplo e del Consiglio Regionale della Lombardia, in collaborazione con Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e Comune di Tradate.