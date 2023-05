Lucia Annunziata lascia la Rai criticando l’operato dell’attuale governo

Lucia Annunziata, stimata giornalista italiana, ha annunciato le sue “dimissioni irrevocabili” dalla Rai. Ha inviato una lettera ai vertici dell’emittente pubblica esprimendo la sua decisione e i motivi dietro essa. “Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale,” scrive Annunziata, “giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni”.

Nella sua lettera, la giornalista ha espresso un marcato disaccordo con l’operato dell’attuale governo, sia in termini di contenuti che di metodi. È particolarmente critica nei confronti delle modalità di intervento sulla Rai. “Non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi”, aggiunge Annunziata. “In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque”.

La decisione di Annunziata è stata comunicata all’emittente pubblica attraverso una mail inviata al nuovo amministratore delegato Roberto Sergio, al direttore generale Giampaolo Rossi e al neo responsabile dell’Approfondimento Paolo Corsini, che è stato appena nominato dal Cda di viale Mazzini.