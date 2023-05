Luino lancia un corso post-diploma di alto livello in Automazione e Robotica per giovani talenti

Utilizzo dei principali linguaggi di programmazione, anche di robot industriali, competenze nella modellizzazione 3D e nella simulazione e conoscenze sui principi matematici e statistici, necessari per la progettazione di sistemi di automazione.

Queste sono solamente alcune delle competenze che avranno l’occasione di apprendere gli studenti e le studentesse che si iscriveranno al corso post- diploma IFTS in Automazione e Robotica presentato ieri, giovedì 18 maggio, a Luino.

Promosso dalla Fondazione ITS INCOM in collaborazione con importanti imprese del luinese e con il patrocinio del Comune di Luino, il corso – che partirà a settembre 2023 con termine previsto a luglio 2024 – si propone di formare esperti in Industria 4.0 attraverso un apprendistato formativo che, a differenza dei corsi tradizionali, prevede l’assunzione fin dall’inizio dell’attività formativa.

Una grande opportunità per il territorio di Luino, da subito appoggiata dal primo cittadino Enrico Bianchi: «Sono fortemente convinto che questo progetto formativo abbia una doppia valenza: la prima è creare una concreta opportunità lavorativa per i giovani. Il secondo aspetto riguarda l’importanza di avere delle figure formate e specializzate, in grado di creare e garantire un futuro economico solido per le aziende e per il territorio. Da parte nostra il sostegno per questa iniziativa è totale: è un’occasione da non perdere».

I partecipanti al corso, giovani diplomati dai 18 ai 25 anni, saranno a tutti gli effetti dipendenti a cui l’azienda offrirà l’opportunità di specializzarsi proseguendo nella formazione, composta da 400 ore svolte in aula con professionisti del settore e 600 ore direttamente in azienda in formazione on the job.

«In passato, l’alternativa a studiare era andare a lavorare e spesso quest’ultima opzione suonava come una minaccia per i più giovani. Ora, invece, si può lavorare e formarsi contemporaneamente – ha tenuto a sottolineare Benedetto Di Rienzo, Presidente della Fondazione ITS INCOM Academy -. Con questo nuovo corso, la situazione si è completamente invertita: oggi le imprese e il mondo della formazione collaborano per creare percorsi di inserimento professionale qualificato».

Nell’anno di formazione i giovani avranno così l’opportunità di apprendere, ricevendo allo stesso tempo una retribuzione proporzionale alle ore lavorate e giocandosi l’opportunità di trasformare il contratto di lavoro in tempo indeterminato. Ma prima di questo, il corso permetterà loro di ottenere un diploma di specializzazione come Tecnici Specializzati nell’ambito della programmazione PLC, HMI, Integrazione sviluppo SW lato robot e progettazione di moduli software destinati all’automazione di gruppi funzionali a bordo delle macchine utensili comandate da controllo numerico, sistemi di controllo e azionamento, automazioni di processo.

Autolab Srl, BAI Automazione Srl, Delsa Srl, Rettificatrici Ghiringhelli Spa, Monteferro Spa e SPM Spa: queste le 6 imprese luinesi promotrici del corso che intende colmare il gap presente tra la domanda e l’offerta di professionisti formati in ambito di automazione industriale.

«La formazione specialistica e le attività aziendali sono state progettate insieme alle imprese fin dalle fasi iniziali in una collaborazione costante che continuerà fino all’inserimento finale dei giovani in azienda. Durante tutto l’anno di formazione ci sarà un coordinamento molto stretto tra le lezioni in aula e quanto i partecipanti potranno sperimentare concretamente nel contesto lavorativo» ha aggiunto Maria Rosaria Ramponi, Fondazione ITS INCOM Academy.

«L’idea di un corso post-diploma in Automazione e Robotica – ha concluso Giovanni Berutti, Presidente della SPM Spa di Brissago Valtravaglia, preceduto dalla presentazione delle altre aziende coinvolte – è nata da un bisogno molto forte manifestato dalle aziende del luinese specializzate in macchine automatiche e nel settore della robotica che hanno grandi difficoltà a trovare professionisti nel settore. Abbiamo dunque deciso di unire le forze, piuttosto che disperderle mettendoci in competizione per sottrarci reciprocamente risorse umane. Lo scopo è fare in modo di creare molti più specialisti di quelli che attualmente sono presenti sul mercato, a beneficio di tutto il territorio, ragionando in un’ottica allargata e non di singola realtà».

Per informazioni e candidature inviare una mail con curriculum all’indirizzo direzione@itsincom.it o chiamare i numeri 0331 1010995 / 338 8225563