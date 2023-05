Luis Scola in missione a Malaga per la Basketball Champions League

Chi ha assistito alla finale della Basketball Champions League avrà notato a bordo campo un volto arcinoto ai tifosi della Openjobmetis. Quello di Luis Scola, che ha il ruolo global ambassador della FIBA (ovvero della federazione mondiale dei canestri) oltre che essere il proprietario e l’uomo forte della Pallacanestro Varese. (foto: Basketball Champions League)

Scola ha assistito in prima fila al match per il titolo che ha visto la vittoria dei tedeschi del Telekom Baskets Bonn ai danni dell’Hapoel Gerusalemme con il punteggio di 77-70. Agli israeliani non è bastato il supporto di migliaia di tifosi molto caldi in tribuna. Niente da fare quindi per l’ex giocatore varesino impegnato nel palasport di Malaga, Siim Sander Vene, oggi ala dell’Hapoel: l’estone ha giocato poco (8′) senza punti a referto.

La presenza di Scola al “Jose Carpena” della città andalusa è ovviamente legata al suo incarico interno alla Fiba, per cui la Champions è la maggiore manifestazione europea per i club. El General ha assistito alle partite (anche quella per il terzo posto tra le grandi deluse Malaga e Tenerife, terminata 79-84) accanto a Patrick Comninos, CEO della Basketball Champions League. Difficile però che questo incontro abbia riflessi varesini: la penalizzazione e la conseguente perdita dei playoff non dovrebbe dare possibilità alla Openjobmetis di accedere alla coppa FIBA (e la manifestazione minore, la Fiba Europe Cup, non interessa al club).

Il ritorno in Europa, tuttavia, potrebbe passare dalla Eurocup, la manifestazione gestita dall’ECA (ovvero dall’Eurolega) che è indubbiamente molto impegnativa ma anche decisamente prestigiosa. L’Eurocup assegna infatti licenze annuali anche in base ai progetti sportivi e non solo ai verdetti dei campionati; per partecipare però, Varese avrebbe necessità di allungare la rosa rispetto a quella della Serie A: una possibilità sostenibile solo attraverso un budget superiore e uno sponsor ad hoc.