L’ultimo bagno di folla per una Openjobmetis che resterà nel cuore

Questa squadra non si è fermata neppure davanti al -16, poi -11 della penalizzazione. Non si è fermata contro le corazzate del campionato, neppure quando ha perso le (poche) partite. Non si poteva fermare per un acquazzone caduto su Varese e provincia a meno di un’ora prevista per la festa del “rompete le righe” prevista in piazza Montegrappa. E così, a salutare l’Openjobmetis più bella degli ultimi dieci anni, anche questa volta, sono arrivate centinaia di persone con gli occhi a cuoricino, nel guardare per l’ultima volta un gruppo che ha riempito il palazzetto di passione in un modo impressionante.

Impressionante è anche il boato che accoglie Luis Scola in piazza quando il “General” compare alla chetichella sul lato della Camera di Commercio, quasi a non voler disturbare la festa dei suoi ragazzi. I quali, quando arrivano, percorrono un tappeto rosso aprendo letteralmente la folla a partire da Colbey Ross. Il suo numero di maglia, 4, è il più basso del roster e quindi il play è il primo a essere chiamato al momento della presentazione dei giocatori: lui sorride a tutti, si concede a mille selfie, mantiene quella simpatia naturale che lo ha accompagnato in questa straordinaria avventura biancorossa lunga dieci mesi.

Non sappiamo, oggi, chi rivedremo a Varese ad agosto (Ross no di certo, sarebbe bello vederlo in TV nelle nottate italiane sui campi della NBA) ma sappiamo che ricorderemo a lungo questa Openjobmetis. Lo hanno ribadito tutti coloro che sono arrivati in piazza questa sera, accomunati dalle parole del general manager Michael Arcieri, che sono rappresentative della stagione appena conclusa. «È stata una bella stagione, con qualche alto e basso, caratterizzata da un finale particolare. E vi dico che quello che ha fatto la squadra dopo la prima sentenza, mi rende ancora più orgoglioso rispetto alle 17 vittorie totali. In quel momento erano possibili due opzioni, legittime: crollare per qualcosa avvenuto all’esterno del gruppo o reagire sul campo. Siamo partiti per Trieste circondati dall’affetto dei tifosi e la risposta della squadra è stata eccellente».

Un affetto che gli oltre 500 presenti in Montegrappa cercano di allungare il più possibile, perché se è vero che in questo periodo il buio scende tardi, è altrettanto vero che in tanti restano lì, ad abbracciare i giocatori, a ringraziare Scola e Arcieri, a salutare Brase e il suo staff. Perché a tutti sembra impossibile che questa sera si chiuda un capitolo epico e tragico allo stesso tempo, risolto almeno con la salvezza. E con la prosecuzione di questa avventura che tutta la città continuerà a sostenere. Come sempre, per sempre.