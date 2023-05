“Lumachiamo” torna a Busto Arsizio e lo fa con il Green Summer Festival

Lumachiamo diventa Green Summer Festival! Con il patrocinio della Città di Busto Arsizio torna la quarta edizione di Lumachiamo, il format proposto dall’allevamento a ciclo biologico naturale di Lumache di Busto Arsizio con un festival che unisce sport, musica e sostenibilità, quest’anno con grandi partner e collaborazioni in occasione della città Europea dello Sport.

Il Green Summer Festival, che si svolgerà da sabato 20 maggio sino a sabato 30 settembre, offrirà un ricco calendario di eventi che coinvolgeranno tutta la città di Busto Arsizio e i suoi abitanti. Il festival si pone l’obiettivo di promuovere la solidarietà, il coinvolgimento della città e la voglia di trascorrere tempo all’aria aperta, attraverso l’organizzazione di attività sportive e culturali all’insegna della sostenibilità e dell’ecologia.

Il Green Summer Festival è stato concepito come un evento che promuove uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente, e quest’anno si presenta con numerose novità. Tra le principali collaborazioni figurano le Associazioni del terzo settore, le Scuole, i centri medici, le Associazioni sportive, con il contributo di tante attività promosse dagli sponsor aderenti.

Il calendario Estate 2023 prevede per il mese di:

Maggio

• 20 maggio: Grande inaugurazione;

Giugno

• 4 giugno: Happy Games;

• 9-10 giugno: “IT’S TIME TO 24H GREEN BEACH VOLLEY” con ASD CUORE PIENO;

• 16 giugno: Convegno La sicurezza al primo posto;

• 17 giugno: Evento formativo Cuori in Piazza con Nicola Pisani;

• 18 giugno: Dog’s & Gym con Ginnastica Dinamica Militare a favore di APAR;

• 24 giugno: San Giovanni in Green;

Luglio

• 8-9 Luglio: Notte sotto le stelle;

• 16 luglio: Pedalare per donare;

Agosto

• 12-13-14-15 Agosto: Ferragosto insieme

Settembre

• 2 Settembre: Nel bosco con gli Elfi;

• 16-17 settembre: Festa di fine estate;

• Dal 17 al 30 settembre: Green Busto Fest

Il Programma dell’inaugurazione della Kermesse con la presenza delle Autorità cittadine, le Associazioni e il grande pubblico è prevista dalle ore 11:00 per sabato 20 maggio con il seguente programma:

• Ore 11:00 Inaugurazione e Taglio del Nastro;

BAMBINI:

• Dalle ore 11 alle 12:30 MiniClub (attività ludiche);

• Ore 12:00 Gioco Coca-Cola;

• Dalle 12:30 alle 14:30 Pausa Pranzo con Genitori o Animatrici;

• Dalle 14:30 alle 18 MiniClub (attività ludiche).

GIOVANI E DIVERSAMENTE GIOVANI:

• Ore 11:15 Radio Lumachiamo (Previsioni, Oroscopo, Dediche);

• Ore 12:30 GiocAperitivo (Canestro Umano, Lancio della Scarpa, BeerPong);

• Ore 14:00 Gioco Caffè (Musichiere, Oggetto Misterioso, Mima la canzone);

• Ore 16:00 Radio Lumachiamo (Oroscopo, Dediche, Accade Oggi, Gazzettino Padano, Ricette);

• Ore 18 Aperitivo Live;

• Ore 20 Concerto Live Band con “Dalle Alle”

Per tutta la giornata sarà possibile testare ed acquistare prodotti di cosmesi a base di bava di lumaca firmati LumaPiù, provare le innovative auto full electric proposte da AutoEmotion, adottare una lumaca nel contesto di laboratorio didattico proposto dall’allevamento a ciclo biologico LumaPiù. Atteso per i più piccoli il ritorno di Jerry Alotta, lo Chef Cowboy che ha partecipato al concorso Masterchef e che in questa quarta edizione si presenta nella sua inedita versione Farm, presentando la sua nuova avventura imprenditoriale dedicata alla fattoria.

Dal giorno dell’inaugurazione sarà possibile realizzare dei percorsi per i bambini a cavallo di un pony per il “battesimo della sella”, con lo scopo di avvicinarli al mondo animale e rurale. Tra gli eventi in programma per l’estate, si segnalano le attività sportive all’aperto, come il torneo di beach volley, la pedalata benefica, osservazione delle stelle, ci saranno anche giochi e divertimenti per bambini con laboratori, intrattenimento e tante sorprese. Una particolare attenzione verrà data al comparto gastronomico, grazie alla brillante collaborazione con Faccio Fany del ristorante The Green Door, che ha realizzato appuntamenti street food di alta qualità dove sarà possibile degustare lo gnocco fritto, salumi, formaggi, delizie di stagione, specialità di mare e terra e anche le lumache.

Si ringraziano per la collaborazione: CuoriinPiazza.it, Lega Tumori Associazione Varese, Associazione La Casa di Chiara, Gruppo Scout Busto 33, Colombo 1933, ASD Cuore Pieno, Ginnastica Dinamica Militare, e- work, The Green Doors, Sedici Gusti, Verisure, AutoEmotion, Farmacia Madonna Regina, Assicurazioni Generali Piergentili Pier Giorgio, Santagostino la tua salute, Vincenzo Romano, VisionOttica Manara,

OneTV, SempioneNews e RoyalTime.

L ’Assessore allo Sport Città di Busto Arsizio Maurizio Artusa ha dichiarato:” Siamo felici ed entusiasti di dare il sostegno dell’amministrazione anche per questa edizione di Lumachiamo e di tutte le attività ludico- ricreative e sportive organizzate a favore della nostra comunità di Busto Arsizio in questo anno speciale che ci vede titolati di Città europea dello Sport… Come sempre, LumaPiù rimane un punto di aggregazione, di orgoglio e di riferimento per tutti coloro che vogliono vivere al meglio il verde della nostra città. Siamo convinti che l’impegno e la passione dei nostri cittadini siano fondamentali per creare una comunità forte e coesa, capace di raggiungere grandi traguardi. Per questo motivo, siamo a fianco di Lumachiamo e a tutte le attività che rappresentano un’occasione per rafforzare i legami tra i nostri concittadini e di valorizzare il patrimonio naturale e sportivo cittadino.

Il Patron del Campo di Allevamento Lumapiù Ivan Travaini ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che il progetto Lumapiù continui a crescere grazie alla grande passione e all’impegno della nostra squadra di lavoro e dei numerosi partner coinvolti. La nostra missione è quella di creare eventi ludici e culturali di alta qualità per la città di Busto Arsizio, e siamo felici di vedere che la nostra tenacia sta dando i suoi frutti. In particolare, vogliamo ringraziare l’Amministrazione e Royal Time per il loro sostegno costante in questi anni. Grazie alla loro fiducia e collaborazione, siamo riusciti a organizzare quattro edizioni di Lumapiù, anche in un periodo difficile come quello della pandemia. Siamo determinati a continuare a lavorare sodo per offrire alla nostra comunità eventi sempre più interessanti ed emozionanti. Continueremo ad investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove idee e soluzioni innovative, perché crediamo che la cultura e lo svago siano fondamentali per il benessere dei nostri concittadini. Infine, vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle nostre iniziative, e che oggi hanno permesso traguardi importanti come il mercato contadino permanente al parco Comerio avviato a Busto proprio da via Canale, perché senza di loro tutto questo non sarebbe possibile

Uno dei co-organizzatori e artefici dell’iniziativa Green a Busto Arsizio Luca Torno ha dichiarato: “In questaedizione sarà dato importante rilievo alle associazioni del terzo settore in particolare grazie alla collaborazione con il portale Cuoriinpiazza.it che darà vita al primo corso di formazione per le associazioni con un coach motivazionale ma anche ad appuntamenti di condivisione come quello sulla sicurezza che vede affrontare i temi del furto dei dati , del bullismo e della violenza e furti in genere, ma avremo anche letture e presentazioni di libri sempre dedicati al benessere e al vivere meglio il verde in città.”

Sarà un’estate, dunque, ricchissima quella proposta al Green Summer Festival di Busto Arsizio e le sorprese non finiscono qui, ancora tanti programmi in dettaglio presentazioni, maratone, corse in bici, corse con i propri amici a quattro zampe, stanno per arrivare veramente tantissimi eventi da non perdere. È possibile organizzare anche feste o eventi anche notturni e per maggiori informazioni sul programma dettagliato dell’elenco completo del calendario eventi è pubblicato sul social e sul sito web e potrebbe subire delle modifiche in caso di maltempo. L’ingresso è sempre libero e gratuito e con servizio al tavolo.

Lumachiamo Green Summer Festival si trova in Via Canale SNC nelle vicinanze del Canile Municipale.

Info tel. (+39) 351 917 7044 mail cosmesi@lumapiu.it