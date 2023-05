Lumezzane al “Franco Ossola” per far festa, ma il Varese vuole chiudere con una vittoria

La stagione 2022-2023 è pronta a chiudere i battenti con l’ultima di campionato (domenica 7 maggio ore 15.00), ma ci sono ancora diversi verdetti in palio da assegnare nel Girone B di Serie D. Tra tutti, quello che permetterà alla prima della classifica di approdare in Serie C ed è una corsa a due tra Lumezzane e Alcione. I bresciani, che in difesa potranno contare sull’ex capitano biancorosso Eros Pisano, forti dei 3 punti di vantaggio sui milanesi, saranno in scena al “Franco Ossola” in cerca di quel punto che permetterebbe loro di tornare tra i professionisti.

Di fronte troveranno però un Varese che non ha alcuna intenzione di fare da sparring partner e, anzi, si giocherà le sue carte per sperare in un mezzo miracolo sportivo e giocare i playout con il vantaggio del fattore campo (e del risultato in caso di pareggio prolungato).

Mister Gianluca Porro anticipa così il match che chiude il campionato: «Per la prima volta per noi non è una partita decisiva, potrebbe esserlo, ma non siamo noi quelli che hanno più da perdere. Dobbiamo provare a vincere per mille motivi, abbiamo una possibilità su cento di giocarci i playout in casa e vogliamo provarci perché non vorrei mai arrivare a domenica sera con dei rimpianti. Abbiamo impostato questa settimana pensando anche alla partita del 14, con un coraggioso equilibrio, che ci porterà agli spareggi sapendo che quella partita dovremmo vincerla».

Squalificato capitan Monticone, tra i biancorossi resteranno a riposo per evitare spiacevoli sorprese i diffidati Malinverno, Parpinel, che non verranno neanche convocati, Scarpa e Ferrario, che verrà testato. Qualche cambio negli undici iniziali, ma stesso atteggiamento positivo di questo finale di stagione, che ha portato alla striscia positiva di cinque partite, nelle quali sono arrivati 11 punti.

DIRETTAVN – La gara del Varese è già iniziata sul nostro liveblog offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Quality Sport&Rehab (GUARDA QUI). Nella diretta, dove troverete la cronaca dell’incontro azione per azione, potrete trovare tutte le notizie del pre-partita e a seguire foto, pagelle, racconto e voci dei protagonisti. Potrete interagire in tempo reale commentando o con l’hashtag #DirettaVn sui social.