L’unica data di Piano City Milano a Varese è al liceo musicale

L’unico evento a Varese per Pianocity Milano 2023 è all’auditorium del liceo musicale Malipiero.

L’evento è previsto il 20 maggio alle 20.30: un concerto conferenza sul tema “Forma e contenuto” presso l’auditorium del Liceo Malipiero di Varese con ingresso libero tenuto da Marcello Pennuto, dell’Orchestra Filarmonica Europea di Gallarate.

L’incontro si dividerà in una parte introduttiva in cui il relatore richiamerà le posizioni di alcuni grandi pensatori (Aristotele, Cartesio, Kant e Hegel) sul tema, poi passero’ al confronto tra con alcuni dipinti (Tiepolo, Appiani , Caravaggio e altri) e brani musicali del programma che va da Bach a Mozart e prosegue con Beethoven e Chopin. L’ultima parte sarà il vero e proprio concerto con un programma che comprende J.S.Bach Toccata BWV 911 ( prima parte) W.A,.Mozart Fantasia in do min. K 475, Ludwig van Beethoven Sonata op. 13 ” Patetica” Frederic Chopin Ballata n. 3 op. 47 Notturno op. 48 n. 1 Andante spianato e grande polacca brillante op 22.

L’evento sarà anticipato da un incontro con le scuole dello stesso tenore, nell’Aula Magna del Liceo Manzoni di Varese alle 12.