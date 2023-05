L’unico alimentari della Val Veddasca non chiuderà, il proprietario: “Cerchiamo un nuovo gestore”

Il proprietario del negozio di alimentari di Veddasca ha deciso di rispondere all’appello lanciato dall’attuale gerente, Laura, che dal suo profilo Facebook aveva annunciato il rischio chiusura dell’unica attività commerciale della zona a causa dell’aumento dell’affitto.

«In riferimento all articolo pubblicato ieri ci tengo a precisare che il negozio resterà aperto. La proprietà vuole tranquillizzare la popolazione ed i villeggianti facendo presente che il negozio non verrà chiuso ma che sarà l’attività svolta dall’ attuale gerente a concludersi».

La proprietà fa sapere che «sono già pervenute richieste che stiamo valutando e che il negozio continuerà, quindi, con nuovo personale a contribuire a dare servizi in valle così come fa da molti anni». Il proprietario coglie l’occasione per invitare eventuali altri interessati a contattare la mail dani.mavedo@libero.it