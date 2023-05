L’università LIUC per le scuole: proposte di formazione, aggiornamento e PCTO

Problem solving, logica, cinema industriale e comunicazione d’impresa, economia circolare, industria 4.0, ricerca documentale, ma anche imprenditorialità, debate e persino la logistica studiata attraverso il videogioco Minecraft: sono solo alcuni dei topic proposti dalla LIUC – Università Cattaneo a studenti e docenti delle scuole superiori per percorsi da svolgere in Università ma anche da remoto.

L’Università organizza un evento per presentare le proposte alle scuole di tutta Italia (l’incontro è fruibile anche a distanza): l’appuntamento è martedì 30 maggio dalle 14.30 (CLICCA QUI PER INFO E ISCRIZIONI)

Un ricco “catalogo” di proposte che mette in campo le diverse anime dell’ateneo e le competenze di numerosi docenti della Scuola di Economia Aziendale e di quella di Ingegneria Industriale. Molte di queste iniziative possono rientrare tra l’altro nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). Non solo: a completare l’offerta, anche iniziative di formazione e aggiornamento per gli insegnanti.

Tutti i corsi che verranno presentati e che sono programmati per l’Anno Scolastico 2023/24 sono totalmente gratuiti. Alcuni sono fruibili a distanza.

Dopo i saluti istituzionali del Rettore della LIUC Federico Visconti e del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, Giuseppe Carcano, seguiranno interventi di docenti e personale LIUC per illustrare i diversi progetti. Inoltre, saranno proposte testimonianze di docenti delle scuole che hanno già partecipato ai percorsi proposti dall’Università.