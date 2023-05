Lutto cittadino a Sesto Calende per il naufragio sul Lago Maggiore

Nella giornata di domani, 1 giugno, a Sesto Calende è stato proclamato il lutto cittadino. Ne ha dato notizia il sindaco della città Giovanni Buzzi.

Il naufragio della barca “Good…uria” avvenuto davanti alla riva di Lisanza, domenica 28 giugno è costato la vita a quattro persone ha scosso profondamente la comunità.

Un tragico evento al quale l’amministrazione ha deciso di dedicare un ricordo formale. Il lutto cittadino è proclamato per il giorno 1 giugno 2023, dalle ore 18.30 alle ore 20 30.

La cittadinanza è stata invitata ad osservare un minuto di silenzio alle 19 in segno di raccoglimento e rispetto per l’accaduto,