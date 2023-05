Magari Domani Onlus inaugura la nuova sede di Gazzada con una grande festa

Quest’anno la festa finale alla Magari Domani Onlus di Gazzada Schianno avrà un sapore nuovo. Sarà infatti l’occasione per inaugurare ufficialmente la nuova sede che si trova in via Italia libera 12. La Magari Domani Onlus è nata nel 2008 come organizzazione di volontariato, oggi è una struttura complessa con una ventina di educatori che affianca 75 persone con disabilità.

L’inaugurazione sarà sabato 3 giugno e comincerà alle ore 16.00 con taglio ufficiale del nastro, in seguito i “giovani adulti” serviranno un aperitivo, il tutto accompagnato da musica dal vivo e dalla presenza della diretta di radio Village Network. Ci sarà inoltre la possibilità di visitare la nuova struttura e la mostra permanente.

Alle ore 18.30 ci si sposterà in via Italo Cremona dove continueranno i festeggiamenti per tutta la sera. Il momento di festa è aperto a tutti