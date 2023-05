Malnate, investimento nella notte: una persona in ospedale

Una persona è rimasta ferita dopo essere stata investita mentre transitava in bicicletta in via Garibaldi, a Malnate, nel cuore della notte tra lunedì 15 e martedì 16 maggio.

Secondo le prime informazioni l’incidente è avvenuto intorno alle 5 nella zona centrale della città. La persona ferita è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Circolo di Varese in condizioni giudicate serie ma non in pericolo di vita.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto con automedica e due ambulanze, si sono presi cura di una seconda persona che per fortuna non ha riportato conseguenze particolari. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi del caso.