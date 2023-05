Maria Rosa Bianchi confermata Presidente dell’Associazione Amici del Sacro Monte

Maria Rosa Bianchi è stata riconfermata Presidente dell’Associazione Amici del Sacro Monte. Il rinnovo della carica era all’ordine del giorno sabato 20 maggio e la presidente uscente ha ottenuto nuovamente la fiducia dei membri della realtà culturale impegnata nella valorizzazione e conservazione della montagna sacra. L’Associazione “Amici del Sacro Monte” è attiva sul territorio varesino dal 1967, anno della costituzione del “Comitato Promotore per lo Sviluppo del Sacro Monte”, trasformatosi poi nel 1974 in “Associazione Amici del Sacro Monte”. Lo scopo sociale statutario è quello di suscitare e sostenere un movimento di opinione pubblica volto alla riscoperta e all’arricchimento dei valori ambientali e paesaggistici del gruppo montano del Sacro Monte e del Campo dei Fiori, con particolare riferimento alla salvaguardia del patrimonio storico e architettonico e alle bellezze naturali e artistiche dell’antico Borgo.

Per raggiungere tali obiettivi, l’Associazione promuove e coltiva rapporti con gli Enti turistici, le Pubbliche Autorità e ogni altra Istituzione o Ente per segnalare, sollecitare e concretizzare ogni iniziativa a favore del migliore sviluppo di una sana valorizzazione del territorio. Organizza inoltre mostre, convegni e conferenze a carattere culturale e ricreativo nonché manifestazioni in genere, quali concerti e momenti di meditazione al Sacro Monte.