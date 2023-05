Marina di Pescoluse: come si arriva nelle Maldive del Salento

I panorami del Salento sono ormai noti a tutti i turisti, italiani e non solo: spiagge caratterizzate da una sabbia quasi bianca e bagnate da acque di un mare cristallino, con il paesaggio che è punteggiato da dune morbide che vengono modellate dalle correnti e dal vento. Si vedono, e si sentono anche all’olfatto, gigli bianchi estremamente profumati. Sembra un sogno e invece la realtà, con il litorale del punto in cui si incrociano il mar Adriatico e il mar Ionio che lascia a bocca aperta chi non l’ha mai visto prima.

Un paradiso tropicale

Non è esagerato parlare di un vero e proprio paradiso tropicale, che abbiamo anche la fortuna di avere in Italia, a poche centinaia di chilometri da dove viviamo. Questo tratto di costa della Puglia si contraddistingue per la presenza di spiagge di sabbia molto ampie, toccate da stupefacenti acque di color turchese. Ecco spiegato il motivo per il quale a questo magnifico scenario è stato attribuito il soprannome di Maldive del Salento . Per essere precisi, stiamo parlando del litorale che si sviluppa per una lunghezza di circa 7 chilometri fra Torre Vado e Torre Pali, sul versante ionico, tutto in provincia di Lecce. Un ambiente incantevole, il cui cuore pulsante è rappresentato da Marina di Pescoluse.

La zona di Marina di Pescoluse

A dir la verità questo soprannome non è nato per caso, nel senso che Maldive del Salento era il nome, in realtà, di uno stabilimento balneare storico, creato nel lontano 2000 ma che è aperto ancora adesso. Questo stabilimento è situato a nord di Pescoluse, ed è di certo il nucleo centrale di questa parte di litorale i cui colori fanno venire in mente destinazioni esotiche. Con il passare degli anni, poi, a tutte le spiagge è stato dato il soprannome di Maldive del Salento, che oggi identifica l’intera zona.

Il lido e lo stabilimento balneare

A Marina di Pescoluse si trova, quindi, lo stabilimento che ormai più di 20 anni fa ha avuto la felice intuizione di scegliere il nome Maldive del Salento, che tanta fortuna ha avuto in seguito non solo per questa struttura ma per l’intera zona geografica. Un piccolo pezzo di Puglia davvero unico, grazie a un lido che risulta accessibile a chiunque, mettendo a disposizione ombrelloni e lettini, ma anche una tabaccheria, un’edicola e docce sia fredde che calde. Ma la lista dei servizi forniti non si esaurisce certo qui, poiché comprende anche un bar in spiaggia e un ristorante. Nel caso in cui si ambisca a godere della quiete di uno spazio più intimo senza però rinunciare ai tradizionali comfort che vengono garantiti da uno stabilimento balneare, invece, si può richiedere un gazebo in legno per proteggersi con tende bianche. I gazebo si trovano nelle prime file, con uno sguardo privilegiato sul fantastico mare del Salento.

Che cosa vedere nelle Maldive del Salento

Come si è detto, Pescoluse è il centro delle Maldive del Salento. Esistono tuttavia molte altre località che vale la pena di scoprire lungo tutto il tratto di costa, dalla marina di San Gregorio a Lido Marini, da Torre Vado a Posto Vecchio di Salve, senza dimenticare Torre Pali. Nelle Maldive del Salento, in effetti, ci sono diversi stabilimenti balneari fra i quali è possibile scegliere. Al di là del lido storico di Pescoluse, a breve distanza c’è il lido Le 5 vele Maldive del Salento, che mette a disposizione un giardino attrezzato che accoglie anche uno spazio per i bambini. Sempre a Pescoluse c’è il lido Sunrise I-Beach, mentre a Torre Vado si può optare per il lido Venere, che a sua volta garantisce un ampio assortimento di servizi.

Tra spiagge libere e movida

Molti di questi raffinati stabilimenti balneari, per altro, continuano a vivere anche la sera, con musica e intrattenimento per una movida davvero vivace. Ma il bello delle Maldive del Salento è che ci sono proposte e offerte per tutti i gusti: anche per chi ritiene di apprezzare di più le spiagge libere. Fra le dune di sabbia candida non mancano i tratti di litorale gratis e non attrezzati, per godersi il bello della quiete a contatto con la natura.