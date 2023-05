Marino anticipa alcuni nomi di giunta e il piano “primi 100 giorni”

Salvatore Marino anticipa i nomi (quasi tutti) della giunta e anche il suo “piano primi cento giorni”, nel caso venisse eletto sindaco di Jerago con Orago.

La giunta Marino comprenderebbe Andrea Panfili 8 (già consigliere uscente) al bilancio, Davide Biganzoli ai lavori pubblici, Mara Tamantini Valenti alle politiche sociali ed educative, oltre ad un tecnico esterno per l’urbanistica.

E il programma dei 100 giorni?

Ecco i punti indicati:

1) negoziazione di migliori condizioni con COINGER, o uscita dalla stessa;

2) asfaltature in via prioritaria delle vie Foscolo, Donizzetti, Pilatello e Castello;

3) marciapiede tra scuole medie e Premezzo, lungo via Rimembranze;

4) attraversamento pedonale intelligente “salva pedone” in via Rimembranze (ingresso cimitero);

5) stipula di convenzioni pluriennali con le due Scuole dell’Infanzia locali;

6) primo giornalino informativo comunale;

7) istituzione del “controllo di vicinato” in tutti i quartieri dove si troveranno volontari disponibili;

8) estensione della dote bebè a tutti i nuovi nati nel Comune, senza limiti temporali di residenza;

9) posizionamento di nuovi defibrillatori in via Battisti e al Parco Cassani e manutenzione di quelli

già in essere;

10) referendum sulla comunità energetica, previe assemblee cittadine a titolo informativo;

11) istituzione di tavolo di coordinamento con Associazioni e Imprese;

12) istituzione del progetto “ginnastica a cielo aperto” per terza età e non solo, presso il parco Onetto

«Creare una comunità partecipe è l’obiettivo primario della lista “Gente di Jerago con Orago – Marino

Sindaco”, nella convinzione che la buona amministrazione non possa prescindere dalla ricerca di un

confronto costruttivo con la cittadinanza».