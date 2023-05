Marnate celebra la musica: concerto di pianoforte a quattro mani e canto

La manifestazione “Mondo Musica Marnate” è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati della musica, offre un’importante vetrina per artisti provenienti da tutto il mondo

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Marnate, in collaborazione con l’Associazione Musicale Pentagramma, è lieto di annunciare il nuovo appuntamento della 6ª edizione di “Mondo Musica Marnate”, la stagione musicale 2023. La manifestazione, ormai un appuntamento fisso per gli appassionati della musica, offre un’importante vetrina per artisti provenienti da tutto il mondo.

L’evento della stagione è in programma per sabato 6 maggio 2023, alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Marnate, in Piazza S. Ilario 1. Il concerto, intitolato “Songs My Mother Taught Me“, vedrà protagoniste Maria Nasypanaya e Anna Kiseliova, due talentuose artiste che si esibiranno al pianoforte a quattro mani e al canto.

L’ingresso al concerto è libero, permettendo così a tutti gli appassionati di partecipare a questa straordinaria serata musicale.

La 6ª edizione di “Mondo Musica Marnate” si preannuncia come un grande successo, grazie alla varietà dei generi e delle proposte artistiche che caratterizzano il programma della stagione. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza musicale di grande qualità e di scoprire nuovi talenti nel panorama internazionale.