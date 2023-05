Martedì 30 maggio il giuramento di Marcella Androni e del nuovo consiglio comunale di Angera

Sarà martedì 30 maggio il giorno in cui Marcella Androni presterà giuramento come sindaco di Angera. Dopo la vittoria inequivocabile di lunedì 15 maggio, la maggioranza composta dal gruppo Allea si prepara infatti alla nomina della giunta e delle deleghe consiliare che daranno vita a una nuova fase della vita politica angerese dopo gli 8 anni di amministrazione Molgora e un semestre di commissariamento.

Il giuramento avverrà alle ore 21 in sala consiliare, dove, in occasione della prima seduta cittadina, avverrà anche la costituzione delle commissioni che lavoreranno per amministrare la città della Rocca per i prossimi 5 anni (territorio, regolamenti, elettorale e bilancio, più altre eventuali che potranno essere create ad hoc dall’amministrazione in base le esigenza della città).

Dopo i tre seggi conquistati da Allea nel 2019 (Androni, Manica e Baranzini – gli ultimi due con ogni probabilità investiti di cariche di rilievo), i 1286 voti ottenuti alle urne due settimane fa consegnano alla lista civica ben 8 seggi mentre in questa legislatura le opposizioni si troveranno “spacchettate”, con i rimanenti 4 posti che saranno spartite tra 3 liste (unico escluso Angera Alternativo di Valentino Tirapelle).

COSÌ IL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE:

Allea, 8 consiglieri: Milo Manica (mister preferenze, 204 voti), Simona Piscia (127), Pier Mario Forni (124), Giacomo Baranzini (116), Claudia Grossi (106), Laura Marzetta (76), Silvia Gibelli (48), Cristian Marzetta (48).

Angera per tutti, 2 consiglieri: Antonio Campagnuolo, Alice Quadri (71).

A come Angera, 1 consigliere: Marco Brovelli.

Città Futura, 1 consigliere: Nevio Menegat.