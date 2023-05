Martedì 6 giugno prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Venegono Superiore

E’ stata convocata per la sera di martedì 6 giugno la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Venegono Superiore, dopo le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio che hanno decretato la vittoria del sindaco Fabiano Lorenzin, sostenuto dalla lista civica Con Senso Civico.

La seduta, che si svolgerà nella sala consiliare con inizio alle 21, si aprirà con la convalida degli eletti. Dopo il giuramento del nuovo sindaco e la presentazione della Giunta, il punto politicamente più significativo, con la comunicazione delle linee programmatiche della nuova amministrazione, con gli impegni verso gli elettori da qui al 2028.

Si capirà da qui la direzione in cui i nuovi amministratori cittadini vogliono andare per dare corpo alla promessa di cambiamento che ha convinto gli elettori venegonesi. Un risultato, quello uscito dalle urne, che è stato una piccola rivoluzione per Venegono, governata per quasi 15 anni da Lega e centrodestra e che ora vede alla guida del paese una coalizione politicamente eterogenea ma che sembra compatta sulla visione. Con Senso Civico è nata dal superamento delle rispettive posizioni politiche, hanno spiegato i tre “poli” della lista: Lorenzin, Lelia Mazzotta Natale e Roberto Castiglioni. Un solo obiettivo: migliorare il paese, i suoi servizi e il rapporto con i cittadini. Le attese sono molte e l’entusiasmo non manca, così come i progetti da far diventare realtà.