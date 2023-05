Mauro della Porta Raffo intervista Memo Remigi, a Varese musica e ricordi

Sabato 13 maggio alle ore 10.30 in Sala Montanari l’artista presenterà il suo libro intitolato “Sapessi com’è strano”, intercalando parole e musica

Sabato 13 maggio alle ore 10.30 nella Sala Giuseppe Montanari, in via dei Bersaglieri 1, Memo Remigi presenterà il suo libro intitolato “Sapessi com’è strano” (nella foto Memo Remigi, Nanni Svampa e Mauro Della Porta Raffo).

L’evento sarà condotto da Mauro Della Porta Raffo ed è organizzato da Antonio Bandirali e Paolo Musajo Somma di Galesano. L’ingresso alla presentazione del libro sarà libero; si tratta del primo Salotto di una serie di eventi che seguiranno.

Mauro Della Porta Raffo, noto come il “Gran Pignolo”, dialogherà con Memo Remigi sulla sua autobiografia e lo stimolerà ad accennare i grandi successi della lunga e grande carriera trascorsa, accompagnandosi con la tastiera. Memo Remigi si racconta a tutto tondo per la prima volta nel libro, parlando sia della sua carriera che della sua vita privata, con ricordi meravigliosi ma anche drammatici. Non manca la voglia di vivere che anziché attenuarsi diventa sempre più travolgente, mantenendo quella leggerezza che lo rende un personaggio senza tempo.

Memo Remigi ha dimostrato di essere un artista completo, con talenti molteplici, tra cui cantante, compositore e autore di musiche indimenticabili per le più belle voci della canzone italiana e internazionale. Inoltre, ha anche lavorato come conduttore televisivo, attore e perfino campione di golf. La sua sintesi di oltre sessant’anni di spettacolo è una sola: “Ho amato la vita e la vita ha amato me”.

La presentazione del libro di Memo Remigi sarà un evento emozionante per tutti i suoi fan e per chiunque ami la musica italiana.