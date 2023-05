Max Cavallari varesino dell’anno, i bus elettrici e i lavori all’ex Mostra del Tessile nel podcast del 4maggio

Le notizie del podcast di giovedì 4 maggio:

Sarà assegnata a Max Cavallari la Girometta d’oro 2023. Il premio al varesino dell’anno, che viene assegnato dalla famiglia Bosina dal 1957 in occasione della festa di san Vittore, è destinato al comico «Che porta avanti l’esperienza e le risate dei Fichi d’India – ha spiegato il Regiù della famiglia Bosina Luca Broggini – E ci regala un sorriso che di questi tempi è importante». La motivazione al premio verrà letta da Marco dal Fior. Nel corso della cerimonia verrà assegnato anche il premio Maestri del Lavoro, che quest’anno andrà a Edoardo Rimoldi, dipendente della Leonardo di Nerviano. Il premio della famiglia Bosina alle attività commerciali andranno al panificio Pigionatti di piazza della Motta, motivazione Marco Broggini e alla pescheria Piccinelli, che prima era in corso Matteotti e ora in via Veratti. Il premio al negozio, centenario, verrà motivato dallo storico Robertino Ghiringhelli. Il premio mamma dell’anno andrà a Paola Macchi. Le premiazioni il 7 maggio. – Leggi l’articolo

Il Comune di Varese ha acquistato oggi nove bus elettrici grazie ai fondi del PNRR, mezzi per il trasporto pubblico del valore di 5 milioni di euro ottenuti grazie ai progetti presentati per lo sviluppo di una mobilità sostenibile dall’amministrazione. Un acquisto che è il primo che si concretizza materialmente nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza in città, ma anche uno dei primi in assoluto. Una data importante, ha infatti sottolineato il sindaco di Varese Davide Galimberti.

Ci sono due persone a processo a Varese per il reato di falsificazione e spendita di monete.

Il rifornimento di benzina pagato con una banconota da 500 euro ha messo nei guai due persone accusate di «falsificazione e spendita di monete», reato che prevede pene severe se provato in dibattimento: è difatti in corso un processo a Varese per verificare le eventuali responsabilità di quanto avvenuto il 2 febbraio 2018 ad un distributore di benzina di Gavirate. In orario di chiusura si presentò una ragazza che dopo aver fatto un rifornimento minimo di carburante chiese all’esercente se potesse cambiargli 500 euro in contanti per altri 20 euro di benzina. Ma alla verifica effettuata in un secondo momento il benzinaio si accorse che la banconota del più grande taglio disponibile era contraffatta e dopo alcuni tentativi di riscuotere l’intera cifra denunciò ai carabinieri, che fecero partire le indagini. A processo la giovane, e un uomo che le avrebbe fornito il pezzo grosso in carta. Il verdetto a fine giugno.

Sono partiti dal taglio degli alberi i lavori all’interno dell’ex-Mostra del Tessile di Castellanza dove sorgerà un nuovo parco commerciale. I primi mezzi sono entrati subito dopo la festa del Lavoro e hanno iniziato a ripulire l’area che sarà oggetto di cantiere per i prossimi mesi. All’interno dell’area, che ha una superficie complessiva di circa 45.300 m2, sorgeranno diverse strutture dai mille ai 2 mila metri quadri destinati alla ristorazione e al commercio. Una parte delle grandi piante che punteggiano l’area dovrebbe salvarsi mentre quasi la metà presentano problemi di tenuta e, con tutta probabilità, verranno abbattute. Diversi anche gli interventi che verranno effettuati sul viale Borri, arteria di grande scorrimento tra Busto e Castellanza, per mettere in sicurezza le centinaia di studenti che ogni giorno salgono e scendono dai numerosi mezzi pubblici che servono l’istituto scolastico. Niente da fare, invece, per lo skate park e per l’area sportiva che sarebbe dovuta sorgere a compensazione pubblica nel prato di proprietà del Comune che confina con la pare privata. Diverse polemiche, infine, aveva suscitato la scelta di realizzare nuovi capannoni commerciali in un’area già densamente popolata di attività.

Da domani torna il campionato italiano assoluto Rally in Sicilia con i varesini Crugnola e De Tommaso tra i favoriti.

Prende il via venerdì 5 maggio lo storico Targa Florio, la gara siciliana che è valida come terza tappa stagionale del CIAR, il Campionato Italiano Assoluto Rally. Ai nastri di partenza è rilevante la presenza dei piloti varesini. Sulla Citroen C3 c’è innanzitutto Andrea Crugnola, campione italiano in carica e leader della classifica tricolore grazie alle due vittorie nelle prime due gare stagionali al Ciocco e ad Alba. Damiano De Tommaso invece è sino a qui terzo in graduatoria e punta a salire sul podio con la sua Skoda Fabia Rally2. La gara è particolarmente importante perché ha un coefficiente di 1,5 e quindi assegna un numero maggiore di punti rispetto alle precedenti. Con il Targa Florio prende il via anche il CIAR Junior, categoria nella quale può fare bene anche Riccardo Pederzani, 25enne di Gavirate che gareggia con una Renault Clio Rally5. Venerdì 5 si disputa la Power Stage dedicata a Nino Vaccarella; sabato tutte le altre prove con arrivo alle 19 a Termini Imerese.