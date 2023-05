Mazzate a Varese per la coca, a processo due fratelli per rapina e tentata estorsione

Suona come una sorta di regolamento di conti, con le mazze usate per colpire e danneggiare l’auto, quanto avvenuto a Varese nell’autunno 2019 quando si verificarono i fatti oggetto del processo in discussione in questi giorni che vede imputati due fratelli albanesi che devono rispondere di spaccio di droga, tentata estorsione, rapina e lesioni.

La cocaina sarebbe alla base dei fatti attorno alla quale gira l’aggressione nei confronti della vittima, (anch’essa albanese) aggressione consumata fuori dai condomini di via Cernuschi a Varese, con la vittima non solo aggredita ma alla quale venne sottratto anche uno zainetto contenente effetti personali.

Il tutto poi al centro di una telefonata ricevuta dalla vittima per fissare un appuntamento con lo scopo di fargli riavere il maltolto. Alla base dei fatti secondo l’accusa un debito per cocaina di 2000 euro.

Nell’udienza di giovedì al Collegio è stato sentito proprio l’uomo aggredito che ha già avuto problemi con la giustizia per reati connessi con la droga. Nella prossima udienza verranno sentiti gli imputati.