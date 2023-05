“Meno sale e più salute”: prende il via la settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale

(Foto di Castorly Stock)

ATS Insubria condivide con SINU – Società Italiana di Nutrizione Umana – la Campagna di sensibilizzazione “Salt Awareness week” lanciata dal WASSH – World Action on Salt, Sugar and Health.

La campagna si pone quest’anno come obiettivo principale di richiamare l’attenzione sulla necessità di ridurre il contenuto di sale nei prodotti trasformati e nella ristorazione collettiva.

«Raccomandiamo sempre di contenere l’uso del sale per migliorare la nostra salute – spiega Maria Antonietta Bianchi, Direttore Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di ATS Insubria – Anche ridurre l’uso di zucchero contribuisce a un maggior benessere dei nostri stili alimentari. D’altra parte anche la tradizione culinaria italiana ci consente di attingere a prodotti del territorio come spezie e miele che apportano significativi benefici alla nostra alimentazione nel suo complesso. Cogliamo inoltre l’occasione per sottolineare l’importanza della lettura delle etichette per selezionare i prodotti meno salati e con meno zuccheri. Svolgiamo, inoltre, da anni anche azioni di responsabilizzazione degli esercenti della ristorazione perché contengano le dosi di sale e zucchero nei loro prodotti».

Per approfondimenti, sul sito di ATS Insubria è presente la pagina dedicata a Sale, zucchero, spezie ed erbe aromatiche