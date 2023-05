Lavori di mitigazione del rischio e messa in sicurezza del Tinella: nuovi interventi per 360 mila euro. Ad annunciarlo, con un post su facebook, il Comune di Luvinate.

“Con giugno parte il secondo lotto degli interventi promossi da ERSAF Regione Lombardia e Comune di Luvinate nella parte alta del Parco Campo dei Fiori tra 500 e 800 metri, con un investimento di 360.000 euro”.

“I lavori seguono gli incendi del 2017 e gli eventi alluvionali del 2018, 2020 e 2021, con le necessarie azioni di pulizia e sistemazione dei boschi e del bacino idrografico del Tinella a scopo preventivo.

Le opere consisteranno nella rimozione delle piante schiantate nell’alveo del Tinella, nella Valle Stretta e nella Val Barassina, anche con l’uso dell’elicottero. Saranno inoltre costruite nuove briglie e opere per consolidare il fondo e il piede delle scarpate utilizzando legname e pietra.

“La finalità di questo intervento, come per i precedenti lotti già realizzati e ben visibili, consiste nel rendere più pronto il versante ad affrontare nuovi eventi climatici estremi. (Nell’immagine un esempio di legname ancora presente in alcuni punti della parte alta dell’alveo scattata circa un mese fa)

Per quanto riguarda invece gli altri interventi è in corso da parte di Provincia di Varese l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del nuovo Ponte di via San Vito per circa 500.000€ a cura del Comune.

Sempre su iniziativa del Comune è in corso la definizione dei progetti di intervento e sistemazione sull’alveo urbano del Tinella dal centro paese fino a Casciago, pari a 360.000€

Nelle prossime settimane prenderanno il via nuovi interventi di sistemazione di frane, argini, briglie sempre sull’asta del Tinella tra la zona Motta di Luvinate fino al sentiero 10, a cura del Parco Campo dei Fiori.