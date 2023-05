Momenti letterari nel borgo antico con la nevicata del secolo a Castiglione Olona

Il Comune di Castiglione Olona presenta “Momenti letterari nel borgo”, un nuovo appuntamento dedicato agli amanti della lettura che si terrà ogni prima domenica del mese, proprio in occasione della Fiera del Cardinale, lo storico mercatino castiglionese di artigianato e antiquariato.

Domenica 7 maggio, alle 15.30 nei locali dell’ex Sala consiliare di piazza Garibaldi, Greta Bienati che presenterà il suo romanzo “Insula perdita, l’amore al tempo della nevicata del secolo a Castiglione Olona” edito da Macchione (2020).

La storia è ambientata a Castiglione Olona, nel gennaio 1985. Alla vigilia della nevicata del secolo, Paolo Vercellana torna a casa dopo sette anni passati sulle navi da pesca del nord Atlantico. Ad aspettarlo, nella libreria Insula Perdita, c’è Francesca, ultima discendente dei conti Castiglioni. Un’odissea in un mare di neve e di libri alla ricerca del misterioso paesaggio, dipinto da Masolino da Panicale, che aspetta un nome da più di cinquecento anni.

Greta Bienati, laureata in filosofia all’Università di Milano, ha pubblicato saggi e articoli per Franco Angeli e Tufani su pedagogia, storia, letteratura. Ha realizzato Sololapbook, il primo sito italiano sui lapbook, e un e-book sullo stesso argomento, disponibile in inglese e in italiano. Ha disegnato il webcomic animato La vipera e la farfalla, ambientato nella Val Grande del 1917, e il manga Golden combi, letto in oltre trenta paesi, dal Cile al Giappone. Con il romanzo Come la primavera coi ciliegi è stata finalista al V Premio Internazionale di Letteratura Città di Como – 2018, sezione Narrativa Inedita. Originaria di Busto Arsizio, vive a Laveno Mombello.

L’incontro è ad ingresso libero