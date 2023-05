Motociclista a terra, Sempione paralizzato a Sesto Calende

Un incidente stradale, che ha coinvolto solo una moto, ha creato grandi problemi alla circolazione sulla Statale del Sempione, nel delicato tratto tra Vergiate e Sesto Calende, dove non ci sono strade alternative.

L’incidente è avvenuto alle 14.40 nel tratto tra lo svincolo autostradale e la periferia di Sesto, tra i prati in località cascine Legnate.

Il 26enne alla guida della moto – che procedeva in direzione Sesto – avrebbe fatto tutto da solo: sbalzato il conducente, la moto ha proseguito la corsa per qualche metro, ma per fortuna non si è scontrata con altri veicoli.

Il 26enne è stato portato in ospedale dall’ambulanza dell’Sos Azzate, inviata in posto dal sistema di soccorso Areu: è ferito ma non in pericolo di vita. (la foto è d’archivio)

Molto problematica la gestione del traffico nel tratto Vergiate-Sesto, in un giorno di movimento verso l’area del Lago Maggiore (e con un evento importante a Sesto). Sul posto la Polizia Locale della città sul Ticino.