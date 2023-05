Motociclista svizzero di 68 anni muore in Val Leventina

La Polizia cantonale comunica che sabato verso le 10.40 ad Ambrì sulla pista dell’aeroporto vi è stato un incidente della circolazione stradale. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 68enne motocilista svizzero domiciliato nel canton Argovia ha perso il controllo della moto, forse a causa di un malore.

Successivamente la moto ha colliso contro una barriera jersey per poi cadere a terra. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale nonché i soccorritori della Tre Valli Soccorso e della Rega, che dopo aver cercato di rianimare l’uomo, non hanno potuto far altro che constatarne la morte.