Movimento Alternativo dopo le elezioni: “Abbiamo avuto la possibilità di strutturarci”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa di Movimento Alternativo al termine delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio.

L’odierna tornata elettorale, la prima, che ci ha visti impegnati in modo strutturato, su quattro Comuni, si è conclusa con ulteriore 2,25% di media, che ci porta a livello Provinciale al 5,57%, con una presenza attuale, sul territorio in quattro comuni, inizio importante e base per affrontare le prossime sfide amministrative del 2024.

In tale contesto abbiamo avuto la possibilità di strutturarci, con una classe dirigente seria e competente, che ha supportato i vari candidati sindaco e le liste ad essi collegate.

Proseguiamo la nostra politica di presenza nei piccoli e medi comuni, con lo scopo di riavvicinare gli elettori alla politica e ai suoi diretti rappresentanti, che sono i sindaci e le amministrazioni comunali, riportando nuovamente fiducia nel voto popolare, allontanato da giochi di palazzo e intrallazzi vari…

Se non si va a votare non si può pretendere che le cose cambino o migliorino da sole, serve uno sforzo congiunto tra amministratori e cittadini, una unione di intenti volta a una collaborazione tra le parti, che è la base fondante del pensiero del nostro movimento “cittadini che amministrando fanno rete fra loro”.

I cavalli rampanti del movimento continuano a galoppare…

UN RISVEGLIO DI UNA POLITICA SANA CHE CI RIPORTI ALLE ESIGENZE VERE DEL TERRITORIO:

Sicurezza,

Giustizia;

Competenza.