Musica e divertimento, Mornago si prepara alla sua Notte Bianca e alla Festa della Repubblica

Musica, cibo, intrattenimento sono le parole che accompagneranno, anche quest’anno, la “Notte Bianca” e “Festa della Repubblica” di Mornago. L’evento, giunto alla sua quinta edizione, si terrà in Piazza Libertà, nel centro storico, nella zona antistante il palazzo municipale, giovedì 1 Giugno e venerdì 2 Giugno a partire dalle 19.

«L’idea della “Notte Bianca” e “Festa della Repubblica” è nata con un doppio intento: far collaborare tutte le realtà presenti sul territorio e ottenere un risultato utile per la comunità» spiega il sindaco Davide Tamborini.

La zona destinata alla festa sarà chiusa al traffico per permettere l’installazione di stand e bancarelle dove poter gustare del buon street food all’italiana o acquistare prodotti a “Km0”. Ci saranno scivoli gonfiabili per i più piccoli e spettacoli musicali di intrattenimento con la musica di “Radio Village Network”, il gruppo musicale “The funk machine” e la “Silent Disco” il giorno successivo.

Il format è ormai consolidato e piace ai mornaghesi, così come testimoniato dai risultati delle scorse edizioni. Il ricavato ottenuto negli scorsi anni ha infatti consentito all’amministrazione di acquistare quattro defibrillatori, un’auto per i servizi sociali e un pick-up ad uso della protezione civile. L’incasso di quest’anno, invece, sarà utilizzato per borse di studio per gli studenti della scuola secondaria di Mornago.

«La scuola costituisce un punto fermo per la nostra comunità – spiega l’assessore all’istruzione Giovanna Bea – Vorremmo valorizzare la nostra eccellenza scolastica, dando l’opportunità ai ragazzi di approfondire e rafforzare l’istruzione con un esperienza all’estero.»

Alla manifestazione parteciperanno alcune realtà associative del comune, quali: Polisportiva Vinago, Gruppo Alpini, Amici dell’ortatorio di Mornago, Associazione Genitori, ASD Montonate, La Proloco Mornago, il Centro Ricreativo 4 campanili e il Corpo Musicale Mornaghese.

«Il valore aggiunto di questi due giorni è bivalente, da una parte la fattiva collaborazione tra le associazioni del comune – afferma il sindaco – e dall’altra un’iniziativa solidale e importante che permetterà di contribuire al benessere della cittadinanza»

Nella giornata della “Festa della Repubblica” si svolgerà la cerimonia di consegna della costituzione ai neo diciottenni e saranno assegnate le benemerenze e gli attestati di merito. Successivamente la festa continuerà con l’appuntamento con la “Silent Disco” la grande festa silenziosa. Anche nella giornata del 2 Giugno saranno presenti gli stand gastronomici.