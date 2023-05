Musica, socialità e divertimento per la festa di fine anno della scuola primaria Sant’Agostino di Casciago

Chiusura dell’anno scolastico per la scuola primaria Sant’Agostino di Casciago. In una splendida Villa Valerio vestita a festa, la serata di venerdì 26 maggio è stata animata dalle rappresentazioni didattiche messe in scena dai bambini sotto la sapiente guida dello staff docenti e dagli insegnanti della scuola di musica CFM di Barasso, che curano una delle tante attività extra didattiche della scuola insieme al basket con la Varese Academy Basketball e all’insegnamento dell’inglese con insegnante madrelingua, importanti arricchimenti per il bagaglio culturale degli alunni.

I bambini hanno suonato un piccolo medley con canzoni in lingua inglese studiate durante l’anno. A rallegrare la festa di fine anno, grazie all’organizzazione dell’Associazione Genitori Sant’Agostino Casciago, la cena a base di carne alla griglia e patatine fritte, buona musica e tanta socialità.