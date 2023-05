“Musicare la città”, due giorni in missione per conto di Rock’n’Roll Varese

“Musicare la città” non ha un obiettivo, ma una missione in nome e per conto dell’amore per la musica. L’appuntamento è per sabato 27 maggio alle ore 18 nella ex sede del Liceo Musicale, in piazza della Motta, all’interno della rassegna Rock’n’Roll Varese – 2023. Lo scopo portare e raccogliere fra il pubblico idee concrete per musicare la città, ovvero una ventata di gioia e di cultura, che diventi sottofondo positivo e costante fra le nostre piazze e vie, locali e negozi.

IL DIBATTITO

I patron dell’evento sono Pino Tuscano (nella foto), ideatore del movimento “Rock’n’Roll patrimonio dell’Unesco”, e Fiorenzo Croci, scrittore e animatore culturale molto conosciuto in città. A coordinare la serata, Manuela Lozza, presidentessa della Commissione Cultura del Comune di Varese, che dopo aver accolto i saluti del sindaco Galimberti, raccoglierà le idee oltre che dei due ideatori, anche dell’assessore alla Cultura Enzo Laforgia e del giornalista ed esperto di musica e cinema Diego Pisati.

È previsto un collegamento con gli inviati a Dublino, città in cui la musica – rock e popolare – è un elemento costante nella vita dei cittadini. E ovviamente, tanta, tantissima musica: fin da un’ora prima – alle 17 – infatti Nuova 500 dj farà scatenare i partecipanti e durante tutto l’evento fino a sera, la super band Crazy Legs & the man in blu cospiracy suonerà gli evergreen del rock’n’roll. È previsto inoltre un aperitivo a tutto rockabilly. Pronti quindi a scatenarsi fin dalle prime battute, perché Musicare la città ha un inno, ascoltando il quale bisogna stare in piedi, battere le mani a tempo e soprattutto scuotere le anche, in perfetto stile Rock’n’Roll.

MUSICA DAL VIVO E TANTE PROPOSTE

Rock’n’Roll Varese è un evento nato nel 2011 e come allora si svolge nello storico liceo musicale di piazza Motta 4. L’acustica è ottima e la sinergia con VareseCorsi consente di mantenere e sviluppare quella che è sempre stata la scelta di una proposta culturale a 360 gradi. Una proposta rivisitata che vuole aprire un dialogo costruttivo per Musicare la città attraverso un progetto culturale e turistico.

Il programma prevede: venerdì 26 maggio, dalle ore 18 e alle 20 e 30 un aperitivo in lingua con gli insegnanti di VareseCorsi. Dalle ore 21 alle 24 musica dal vivo con Carmen & Les Papillons.

Sabato 27 maggio: dalle ore 18 alle 19.30 Musicare la città, tavola rotonda condotta con interventi di rappresentanti di enti e istituzioni, musicisti, scrittori, giornalisti e addetti ai lavori. Dalle ore 19.30 alle 21 aperitivo rockabilly con presentazione di libri musicali. Alle ore 21.30 musica dal vivo con Crazy legs & the men in blu conspiracy