Musiche e sapori dal mondo ai Giardini Estensi di Varese con Ballafon: “Un’iniziativa di inclusione sociale”

La cooperativa sociale Ballafoon, un’organizzazione che si dedica all’accoglienza dei migranti a Varese dal 2006, è pronta ad animare la festa di San Vittore di Varese con un evento speciale che si terrà il 6 maggio ai Giardini Estensi di Varese. La serata si aprirà dalle 18 quando verrà allestito un ricco buffet di cibo etnico proveniente da tutto il mondo, accompagnato da spettacoli e musica.

«Siamo orgogliosi di presentare il lavoro della cooperativa sociale Ballafoon, un’organizzazione che si dedica all’accoglienza dei migranti a Varese dal 2006. In questi anni, abbiamo ospitato e sostenuto oltre 400 persone, attraverso l’accoglienza diffusa e l’inserimento nella comunità locale. In occasione di questo evento speciale, abbiamo invitato anche comunità di Varese, come quella del Salvador e delle Filippine, per condividere le nostre esperienze e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’inclusione sociale e culturale. Siamo convinti che solo attraverso la cooperazione e il dialogo tra le diverse comunità, si possa costruire una società più inclusiva e accogliente per tutti. Per questo, invitiamo la comunità a non avere paura di entrare in relazione con noi e di scoprire il nostro lavoro. Siamo certi che insieme possiamo fare la differenza e contribuire a costruire un futuro migliore per tutti», ha sottolineato Thierry Dieng Responsabile all’Inclusione di Ballafon Società Cooperativa Sociale.

L’evento andrà avanti dalle 21 con le testimonianze dei migranti, che racconteranno il loro “desiderio di un futuro migliore” e le difficoltà che hanno dovuto affrontare per integrarsi nella comunità locale. Un momento di grande importanza per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’inclusione sociale e culturale.

Il clou della serata sarà la Deside Night Music, con Sanzamanu e la Baffalon Band, per concludere la festa in bellezza. Un evento che vuole promuovere l’inclusione e la convivenza tra le diverse comunità di Varese, invitando anche le comunità del Salvador e delle Filippine a partecipare.

Ballafoon è un’organizzazione che si dedica all’accoglienza diffusa dei migranti e all’inserimento nella comunità locale. L’aiuto che chiedono è che la comunità non abbia paura di entrare in relazione con loro, scoprendo il loro lavoro e contribuendo alla costruzione di una società più inclusiva e accogliente per tutti.”