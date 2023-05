Natura, tradizione e sport: a Casciago tornano Agrirun e Agrifest

Venerdì 19 maggio lo show cooking in oratorio a Morosolo, sabato 20 la corsa per grandi e piccoli per le strade e i sentieri di Casciago e Morosolo e domenica 21 la festa con intrattenimento, laboratori, mercatino e tanto altro

Un weekend all’insegna della natura, della riscoperta delle tradizione e dello sport. A Casciago tornano Agrirun e Agrifest, quest’anno nel rinnovato spazio del Parco dei Ciliegi appena inaugurato.

Appuntamento sabato 20 maggio con la settima edizione di Agrirun, a corsa per le strade e i sentieri di Casciago, Casarico e Morosolo in memoria di Dante Parietti, tra i fondatori della Pro Loco, l’associazione che organizza l’evento che gode del patrocinio del Comune di Casciago e della Protezione Civile Valtinella. Alle 17 in oratorio a Morosolo le iscrizioni, alle 18.30 parte la gara sui 6,7 km dedicata agli atleti più competitivi, alle 18.35 sulla distanza di 2,5 Km la Mini Agrirun dedicata ai meno allenati e i più piccoli (nati tra il 2009 e il 2023). Le corse si svolgeranno con qualsiasi condizione climatica non proibitiva. Il ricavato delle iscrizioni (5 euro gli adulti, 3 euro i bambini) verrà devoluto alle scuole di Casciago e Morosolo. La serata continuerà con lo stand gastronomico e con la musica dei Magic Sound. Ci saranno premi dai generosi sponsor per gli assoluti e per gli abitanti del paese, oltre all’immancabile e ambitissimo premio per la classe più numerosa che si porterà in aula per un anno intero la “Coppa delle Classi”. Non c’è l’obbligo di correre, ma si può anche passeggiare alla scoperta degli splendidi sentieri di Casciago, Casarico e Morosolo, anche con il proprio cane al guinzaglio.

Domenica 21 maggio (in caso di maltempo rinvio a domenica 28 maggio) è il giorno di AgriFest, la festa agricola giunta ormai alla 13esima edizione. Location il nuovo Parco dei Ciliegi di Morosolo (tra via Verdi e piazza Giovanni XXIII). Ci saranno intrattenimento, bancarelle di hobbysti e artigianato, giochi, laboratori, prodotti della natura e tanto altro. L’AgriRestaurant sarà aperto a mezzogiorno (dalle ore 12) e alla sera (dalle ore 19). Si parte alle 10 con l’apertura del mercatino dei sapori e degli hobbysti. Alle 11.15 verranno piantati tre nuovi ciliegi all’interno del parco insieme ai bambini delle scuole del paese, grazie alla collaborazione con Minelli Tree Climbing, che andranno a sostituite tre piante malate abbattute lo scorso anno. Alle 14.30 laboratori artistici dedicati a grandi e piccini a cura dei ragazzi della scuola media Villa Valerio di Casciago. Alle 16 spettacolo per bambini con il clown Comizio dal titolo “Netturbizio, chi salverà Netturbinia?”. Durante la giornata ci saranno truccabimbi e tante attività, con la presenza delle associazioni del paese. L’edizione sarà ancora una volta a ridotto utilizzo di plastica: tutti i partecipanti sono invitati a portare la propria borraccia per rifornirsi d’acqua al banco bar.

Consueta anteprima quest’anno fissata per venerdì 19 maggio, in oratorio a Morosolo dalle 19, con uno Show Cooking dal titolo “La Primavera in tavola”, a cura di David Roncari dell’azienda agricola Cascina Piano di Angera: proporrà ai partecipanti (massimo 20 partecipanti, costo 15€, iscrizioni a info@prolococasciago.it o via Whatsapp al numero 3714654878 entro martedì 16 maggio, evento riservato ai soci della Pro Loco con tesseramento possibile la sera stessa) una frittata alle erbe selvatiche, lasagna con asparagi e pesto di aglio orsino, frittelle di fiori selvatici, da degustare insieme al termine dello spettacolo.

Tutti gli aggiornamenti sono sui canali social della Pro Loco di Casciago, sito, Instagram e Facebook