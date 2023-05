Naufragio con 4 morti sul lago Maggiore, la Procura di Busto attende il recupero del relitto

Sono ancora tutti da chiarire i dubbi intorno al naufragio avvenuto sul lago Maggiore la sera di domenica davanti alla spiaggia di Lisanza, nel comune di Sesto Calende. Il sostituto procuratore titolare delle indagini, Massimo De Filippo, sta ancora raccogliendo tutti gli atti per delimitare il perimetro dell’inchiesta che, ad oggi (martedì), è ancora contro ignoti.

La figura principale della vicenda, comunque, rimane lo skipper Claudio Carminati al quale era affidata la responsabilità della gestione dell’imbarcazione. Molto probabile, a stretto giro, una sua iscrizione nel registro degli indagati quantomeno come atto di garanzia nei suoi confronti.

I principali nodi da sciogliere sono due: la questione dei dispositivi di sicurezza sulla barca e il quadro normativo per la navigazione sui laghi

Per quanto riguarda il primo aspetto la Procura sta attendendo il recupero dell’imbarcazione che sta proseguendo dopo il primo tentativo di ieri con i palloni che sono riusciti a farla muovere ma non a farla riemergere.

Solo da una attenta analisi del natante e delle sue dotazioni si potrà iniziare a capire se vi è qualche profilo di responsabilità. Il fatto che sull’imbarcazione ci fossero più persone del consentito (ufficiosamente si parla di un massimo di 15 persone ma ce ne sarebbero state 23) non è di per sé sufficiente a definire una responsabilità. Bisognerà capire se, in base all’evento atmosferico avvenuto, la dotazione di sicurezza sarebbe stata sufficiente a salvare le persone.

L’altro aspetto tutto da chiarire è quello legato alle regole che governano la navigazione in acque interne. Esiste una Guardia Costiera ma vanno chiariti quali siano gli obblighi, in ambito di allerte meteo, da parte di chi naviga e se vi è un’autorità che comunichi ufficialmente un ordine di rientro delle imbarcazioni. Quel che è certo è che un’allerta meteo era stata diffusa dalla Protezione Civile regionale e che molte imbarcazioni stavano facendo rientro nei porti.

Al centro il sostituto procuratore Massimo De Filippo