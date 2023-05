Nei parchi di Milano c’è “Palchi fioriti”, festival di teatro popolare dedicato ai classici

Il teatro popolare torna a Milano con “Palchi fioriti”, la sessione primaverile del festival “Le mille e una piazza” di Atelier Teatro, giunto alla sua quarta edizione.

Tante novità per il Festival che riporta i classici greci e latini nei parchi e nei giardini urbani con spettacoli gratuiti adatti a un pubblico di tutte le età, in scena fino al 10 giugno. Anche quest’anno, protagonisti del festival di primavera sono i luoghi di aggregazione spontanea quali parchi e giardini urbani delle periferie della città, valorizzati come beni comuni appartenenti all’intera comunità. “Perché la comunità continui a rispecchiarsi e a riflettere su sé stessa è necessario che le storie continuino ad essere raccontate – dice Giulia Salis, fondatrice di Atelier Teatro – Per questo, il nome della rassegna, Le mille e una piazza, è un omaggio alla mitica Shahrazad, la cui sopravvivenza dipende dalla capacità di raccontare ogni giorno storie vecchie e nuove”.

Il prossimo appuntamento è per sabato 20 maggio alle 17,30 al Parco dei Triangoli, in via Adolfo Omodeo. L’opera messa in scena sarà “Gli uccelli” di Aristofane. Domenica 21 maggio alle 11 nei Giardinetti di via Zanoia (alla piscina Romano) è in programma invece la commedia di Plauto “I menecmi”, mentre alle 17,30 torna in replica “Gli uccelli” al giardino della Cassina di Pomm.

Sul sito di Atelier Teatro tutta la programmazione del festival.