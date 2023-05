Nel borgo di Castiglione Olona un fine settimana di arte e musica elettronica

Nel vivo delle sue attività Kubeart Associazione Artistica presenta sabato 20 e domenica 21 maggio nel borgo antico di Castiglione Olona un’edizione speciale di “L’arte incontra il borgo” dal titolo Hamletsynthesized, un festival di musica elettronica unita all’arte.

A partire dalle 10 di sabato 20 maggio nella ex Sala consiliare si apriranno la mostra fotografica di Elisa Martignoni e Alex Boldini e l’esposizione visiva delle opere di Simone Berrini, Stefano Bruno e Alessandro Di Carlo.

Il festival musicale si svolgerà domenica 21 maggio, dalle 10.30 fino a sera, nel centro storico di Castiglione Olona. Il programma prevede una serie di performance musicali, un laboratorio di strumenti musicali e l’intervento speciale della dottoressa Maria

Maddalena Novati di Nomus.

L’evento si aprirà alle 10.30 con il laboratorio di strumenti musicali, dove saranno a disposizione strumenti storici, di ultima generazione, o semplicemente curiosi o rari, per consentire a tutti di cimentarsi in sessioni musicali indimenticabili. Alle 12 la dottoressa Maria Maddalena Novati di Nomus terrà una conferenza sul tema “L’eredità storica di Luigi Russolo”.

Maddalena Novati è una delle massime esperte di musica elettronica in Italia, e la sua presenza a Hamletsynthesized rappresenta un’occasione unica per approfondire i temi legati alla musica elettronica e alle sue origini.

Dalle 14.30 in poi, gli artisti musicali si esibiranno in una serie di performance live, con sonorità che spazieranno dalla techno alla drone, passando per “somministrazioni oltranziste” e il noise. Tra gli artisti presenti, ci saranno nomi di rilievo della scena elettronica italiana.

«Due mondi, quello “muto” della fotografia e quello “cieco” della musica, che si collegano a livello percettivo e mentale nell’immenso universo dell’immagine e nel campo dei suoni udibili – spiegano gli organizzatori – Hamletsynthesized è l’evento perfetto per tutti coloro che amano la musica elettronica e la tecnologia, ma anche per chi vuole scoprire nuovi suoni e nuove forme di espressione artistica».

L’ingresso al festival è gratuito, e l’evento si terrà anche in caso di maltempo.

Programma completo e dettaglio sui vari performers sul sito internet di Hamletsynthesized