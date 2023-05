Nel cortile del Circolo di Sant’Ambrogio il dj set di Trashmilano e il libro di Eleonora Tredici

Appuntamento per sabato 6 maggio, dalle 18 per la presentazione del libro “In balera con Simon”. A seguire il dj set di Braga

Tutti in balera con Simon. Almeno, questo è ciò che succede nel libro di debutto di Eleonora Tredici, la ghostwriter di Besozzo che ha deciso di lasciare “il dietro le quinte” per scrivere una storia tutta sua. Un’avventura romantica racchiusa in un centinaio di pagine che la scrittrice racconta al pubblico nella serata di sabato 6 maggio, alle 18 quando ci sarà anche l’inaugurazione del cortile esterno del Circolo di Sant’Ambrogio, dando inizio alla nuova stagione.

Con l’accompagnamento di Trashmilano, Eleonora Tredici racconterà di come è nato questo libro dal titolo “In balera con Simon, lo amo ma forse sposerò un altro”, intervistata dalla giornalista Adelia Brigo. Una serata dove la musica farà da filo conduttore con i migliori successo dagli anni Cinquanta ad oggi, per un percorso che lascia spazio ai sogni e all’immaginazione grazie agli interventi di Dj Braga.

Il libro è una favola moderna dove la giovane Elvira farà di tutto per incontrare il suo cantautore preferito. Tra mille peripezie, fortunati incontri e spirito d’iniziativa, la ragazza riuscirà a conoscere il suo cantante? Divisa tra sogno e realtà, la giovane si lascia trasportare dagli eventi cercando di capire cos’è l’amore.

Dopo la presentazione del libro, spazio a Dj Braga con Trashmilano in slowly vinyl-set con tutto il meglio della musica dagli anni ’50 agli anni ’90. Durante la serata ci sarà la partecipazione di Spazio Kyklos di Sant’Ambrogio con lampade artistiche e oggettistica d’arte.

Il Circolo di Sant’Ambrogio è in Piazza Milite Ignoto a Varese.