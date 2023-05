Nel parco di Gallarate dopo l’orario di chiusura, multa per 12 ragazzini

Si sono fatti beccare dentro al parco Vigorelli (a Sciarè) oltre l’orario di chiusura e così sono tornati a casa con una multa a testa. Protagonisti dodici ragazzi “pizzicati” dalla Polizia Locale di Gallarate, che è intervenuta in zona – per così dire – a colpo sicuro, visto che al Comando di Via Ferraris nelle ultime settimane sono giunte molte segnalazioni di residenti dell’area che hanno lamentato schiamazzi sino a tarda ora, provenienti proprio dal parco e dall’adiacente campo sportivo.

La raffica di multe in via Vigorelli è l’episodio più eclatante avvenuto nel mese di aprile dal punto di vista dei controlli nei parchi, che sono solo una parte degli interventi (qui il report dei controlli tra stazione, ospedale e area mercato). Numerosi sono stati infatti i passaggi delle pattuglie anche all’interno dei parchi cittadini con lo scopo di assicurare la presenza di personale in uniforme coadiuvato dal cane “Zorro”, l’unità antidroga che viene impegnata per intercettare eventuale presenza di stupefacenti, con attenzione in particolare ai ragazzi.

A proposito di giovanissimi: nel mese di aprile la Polizia Locale ha emesso anche una sanzione a carico di un supermercato cittadino, per vendita di alcolici ad un minore di anni diciotto. L’unità che si occupa di controlli commerciali ha fermato il giovane mentre usciva dal market con una bottiglia di birra. Il ragazzo minorenne ha esibito lo scontrino della cassa automatica presso la quale aveva eseguito il pagamento, senza che alcun operatore dell’attività avesse provveduto a controllare l’età. Nei confronti dell’attività è stato elevata una sanzione di circa 300 euro. Per queste violazioni, in caso di recidiva, scatta la sospensione dell’attività.