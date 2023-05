Nel ricordo di Dario Terreni il MFE di Varese celebra il 9 maggio per l’Europa federale

Il Movimento Federalista Europeo, sezione di Varese, celebra il 9 Maggio all’insegna dell’impegno per l’Europa federale. E lo fa nel ricordo di un caro amico, Dario Terreni, scomparso recentemente.

«Questo 9 maggio è un appuntamento importante per l’Unione e per il futuro dell’Europa. Nell’ultimo decennio un susseguirsi di crisi ha messo alla prova il processo di integrazione europea. Sfide sempre più globali e drammatiche, dai cambiamenti climatici alla pandemia, all’invasione dell’Ucraina, hanno evidenziato quanto alta sia la posta in gioco nel percorso verso un’Europa federale e sovrana. Per attrezzarsi a rispondere a queste sfide l’UE ha dato luogo a un importante momento di ascolto dei cittadini e della società civile attraverso la Conferenza sul Futuro dell’Europa. Alcune delle proposte emerse da questo straordinario esercizio di democrazia dei cittadini europei devono passare per una riforma dei Trattati che permetta di rafforzare poteri e meccanismi decisionali dell’UE. Tale prospettiva è però osteggiata dal Consiglio che sembra voler temporeggiare davanti alla richiesta del Parlamento europeo di avviare una Convenzione per la riforma dei trattati».

«Con questo obiettivo il Movimento Federalista Europeo è impegnato perché si dia seguito alle conclusioni della Conferenza sul Futuro dell’Europa attraverso una petizione al Consiglio per l’avvio della Convenzione. A questa campagna è dedicata la mobilitazione a Strasburgo, che, in vista della festa dell’Europa, vedrà un presidio federalista davanti al Parlamento europeo il 9 maggio».

«Nel partecipare a questa mobilitazione, il MFE di Varese ricorda la festa dell’Europa del 2019, quando una nutrita delegazione varesina, a Strasburgo, accoglieva l’insediamento del Parlamento europeo, ora a conclusione del suo mandato, per chiederne l’impegno a favore di un’Europa unita, democratica e solidale. E ricorda, inoltre, con affetto e commozione, il suo Presidente Dario Terreni, che ci ha lasciati pochi giorni fa, per il suo strenuo e infaticabile impegno a unire le generazioni nella consapevolezza dell’importanza dell’unità europea».