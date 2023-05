Nelle sale gemelle del Museo del Tessile a Busto le opere della mostra di fiber art Miniartextil

Dal 6 maggio all’11 giugno torna in città Miniartextil, la mostra di fiber art promossa e organizzata dall’Associazione Arte&Arte in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Nata a Como nel 1991 per volontà di Nazzarena Bortolaso e Mimmo Totaro, la rassegna Miniartextil è oggi un punto di riferimento internazionale e propone il risultato della propria ricerca non solo sulle sponde del Lario, ma anche a Parigi, Venezia, Lille, Caudry, centri culturali importanti, e a Busto Arsizio, dove la rassegna è approdata per la prima volta nella primavera 2018 con l’edizione Miniartextil Borderline.

Qui la mostra ha felicemente trovato uno spazio elettivo quasi naturale al Museo del Tessile e della Tradizione Industriale, oltre che una città pronta ad accogliere nuove proposte culturali.

Per l’edizione 2023, che ha come tema Rosa alchemico, le Sale Gemelle del Museo del Tessile ospiteranno 54 minitessili e 8 grandi opere di fiber art: Teresa Antignani, Albanova; Gabiella Benedini, Athanor; Raul Gabriel, Pink; Veronica Bisesti, Don’t keep within compass; Ruben Montini, A moral duty, Amori di serie B; Jaime Poblete, Untitled; Emma Talbot, Where are we going?; Hideho Tanaka, Untitled.

Una nuova proposta contribuirà a rafforzare l’intreccio della città di Busto Arsizio con il suo Museo: durante il periodo espositivo il centro cittadino sarà infatti valorizzato con drappi rosa, donati dalle aziende del territorio, BEPPETEX, TESSILIDEA, Manifattura de Bernardi s.p.a., Tintoria C. Sandroni & C., che saranno appesi ai piani superiori degli edifici pubblici e di alcuni esercizi commerciali.

49 negozi del centro e dei quartieri si sono resi disponibili ad ospitare i minitessili delle edizioni passate, istituendo un premio rivolto ai cittadini attraverso la creazione di un apposito “passaporto”, disponibile in mostra: il vincitore sarà chi per primo invierà via Whatsapp al numero 3664841612 la foto del biglietto di ingresso alla mostra e del passaporto con 15 timbri (di cui almeno tre dai negozi dei quartieri), e la documentazione che attesti almeno 15 euro di spesa complessiva nei negozi.

I primi premi, consistenti in una smart box con destinazione a tema culturale, saranno tre. Come evento collaterale il Museo del Tessile proporrà un’esposizione di campionari e coloranti a tema, dal titolo: Rosa. Quando la chimica diventa poesia, che sarà inaugurata venerdì 12 maggio alle ore 11 e resterà visitabile fino all'11 giugno negli orari di apertura del Museo.

Anche in questo caso hanno collaborato la Tintoria C. Sandroni & C. che ha tinto appositamente un pezza di tessuto in una colorazione rosa a scelta dell’Ufficio Musei, documentando le fasi di tintura a scopo didattico e la Tintoria VAGO S.p.A. che ha tinto per la mostra 10 matasse di filato in colore rosa.

Orari di apertura mostra

Lunedì chiuso

Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 19.00

Giovedì dalle 15.00 alle 21.00

Sabato e Domenica dalle 11.00 alle 19.00.

Ingresso mostra

Euro 7 intero

Euro 5 ridotto: over 65, accompagnatori di disabili, studenti fino a 25 anni, gruppi minimo 10 persone

Gratuito disabili, bambini fino ai 10 anni, possessori Abbonamento Musei Lombardia/Valle d’Aosta, Guide turistiche abilitate

Gratuito giovedì 19.00 – 21.00.

Eventi collaterali in città a cura dei commercianti:

Giovedì 11 maggio “Cena in Rosa” – Ristorante Radici (via Pozzi 15B)

Giovedì 11 maggio “Aperirosa” – DIECI Arte Cibo e Musica (via Martiri di Belfiore 10)

Giovedì 25 maggio “Aperirosa” – Il Cortiletto – L’Antica Scuderia (via Gaeta 4)

Mercoledì 31 maggio “Aperirosa” ore 19.00 – Banfi Centro Stampa (viale Alfieri 22)

Giovedì 1 giugno “Aperirosa” – Caravanseray Oasi Metropolitana presso Parco Comerio

Giovedì 8 giugno “Cena in Rosa” – Pizzeria Capri (viale Diaz 42)

Giovedì 8 giugno “Dolci in Rosa” – Pasticceria Oscar (via Cavallotti 3).

Visite guidate

Sono in programma VISITE GUIDATE a cura del Servizio Didattica museale alla mostra nei seguenti giorni:

– sabato 13 maggio

– sabato 20 maggio

– sabato 27 maggio

– sabato 3 giugno

– sabato 10 giugno.

Le visite sono dedicate a un pubblico di adulti e si svolgeranno dalle ore 17.00 alle ore 18.00.

Il ritrovo con la guida è circa 10 minuti prima, presso l’ingresso della mostra.

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite al seguente link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visite-guidate-alla-mostra-miniartextil-rosa-alchemico-621690301427 e a fronte dell’acquisto del biglietto di ingresso per ogni partecipante, che sarà da effettuare prima dell’inizio della visita guidata direttamente alla reception della mostra.

Per le scuole sono in fase di predisposizione proposte didattiche ad hoc. Per informazioni e prenotazioni relative a visite guidate e attività didattiche rivolte a gruppi organizzati e a scolaresche, prendere contatti con:

Ufficio Didattica museale

Città di Busto Arsizio

0331 390242 – 349

didattica@comune.bustoarsizio.va.it .