“Nessun Dubbio”: a Como uno spettacolo teatrale per prevenire gli incidenti sul lavoro

ATS Insubria, con il patrocinio dell’Università dell’Insubria, invita a partecipare allo spettacolo “Nessun Dubbio” di Federico Ricci, che nasce dall’esperienza nel settore della sicurezza sul lavoro e della formazione, per accendere un’ipotesi di dubbio nella valutazione delle dinamiche che portano agli infortuni che in condizioni diverse potrebbero essere evitati.

«Promuovere la sicurezza sul lavoro e vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia non è solo la nostra “mission”, ma è anche un impegno personale che ciascun operatore della struttura Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e di tutto il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Insubria si assume quotidianamente – spiegano dalla Direzione di ATS Insubria – In questo ATS è fortunatamente affiancata da una attiva “rete della prevenzione” che comprende Ispettorato del Lavoro, INAIL, altri enti, organizzazioni datoriali e sindacali, comitati paritetici, ordini e collegi professionali, Università dell’Insubria, RSPP, RLS, Medici Competenti eccetera. Alle attività che ognuno esplica in tema di Sicurezza e Salute del Lavoro è utile affiancare innovative azioni di sensibilizzazione, come appunto lo spettacolo Nessun Dubbio, per contribuire allo sviluppo e alla crescita della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro che con tutta evidenza è sempre più strategica per la salute dei lavoratori».

Lo spettacolo teatrale è un’iniziativa frutto anche dell’esperienza nell’ambito della psicologia del lavoro e della formazione, attraverso attività di ricerca e di didattica: in scena 12 personaggi che ai fini di una ricerca scientifica sul tema, dovranno valutare i fattori determinanti di un incidente mortale avvenuto in una fabbrica. Ovviamente, come nella vita, ogni personaggio metterà in campo il proprio vissuto, la propria esperienza privata, la propria sensibilità.

L’iniziativa di formazione è rivolta in primo luogo alle figure aziendali della prevenzione – RLS, RSPP, DL ecc. – agli operatori che si occupano ad ogni titolo di queste tematiche ed ai lavoratori di oggi e di domani, ovvero gli studenti delle scuole di 2° grado.

Nessun Dubbio

Spettacolo teatrale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Cinema Spazio Gloria

Via Varesina, 72 – Como

Venerdì 19 maggio 2023 – ore 14.30

Ingresso gratuito, su prenotazione: uocpsal.co@ats-insubria.it.