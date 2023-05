Non si ferma mai l’impegno della Caritas Ambrosiana San Giovanni a Busto Arsizio

Non si ferma neanche nei weekend l’impegno della Caritas Ambrosiana della parrocchia di San Giovanni a Busto Arsizio, punto di riferimento per 150 famiglie in città.

I volontari hanno lavorato per l’intera giornata di sabato per raccogliere prodotti di prima necessità donati dai clienti del supermercato Coop di viale Duca d’Aosta. All’iniziativa ha preso parte anche il consigliere comunale Alessandro Albani, segretario cittadino della Lega a Busto.