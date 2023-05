Nono posto su 109 squadre, gli Hooligans di Ferrera orgoglio delle freccette del Varesotto

Nono posto su 109 squadre. Un risultato di tutto rispetto quello degli Hooligans di Ferrera, squadra di freccette che ha la propria sede al bar Le Cascate.

Alle finali nazionali a squadre FIDART di Bolzano, i varesotti Roberto Lercara (capitano), Jonathan Albertoli, Andrea Fornasiero, Ermes Galbasini, Luca Ronconi, Riccardo Camporeale, Stephen Richardson, Roberto Petetta e Giuseppe Triglia, campioni provinciali in carica, hanno perso la partita degli ottavi di finale per un soffio, 9 a 7.

Un po’ di amarezza per l’ultima freccia sbagliata da Ermes Galbasini, campione europeo nel 2015, ma anche la soddisfazione di essere riusciti a piazzarsi tra i primi dieci in Italia, anche grazie al supporto delle altre squadre di Varese che hanno supportato con il proprio tifo, al fiosioterapista Matteo Pavarin che ha rimesso in sesto braccia, mani e spalle e ai supporter che hanno seguito la squadra.